Глава ФСБ заявил об угрозе объединения ИГ и Аль-Каиды

«Не исключаем возможности воссоединения ИГИЛ и Аль-Каиды в виде обновленной террористической сети. В случае возникновения такая организация будет обладать спящими и активными ячейками во всех странах мира, значительным опытом боевых и подрывных действий в полевых и городских условиях, технологиями и инфраструктурой производства реального, а не фейкового химического оружия», — сказал Бортников на Московской конференции по безопасности.

Кроме того, по его словам, также увеличивается угроза «индивидуального джихада», когда совершаются нападения в людных местах с использованием подручных средств.