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Глава ФСБ заявил об угрозе объединения ИГ и Аль-Каиды
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Глава ФСБ заявил об угрозе объединения ИГ и Аль-Каиды 

Rambler News Service 41 минуту назад
ФСБ не исключает возможности объединения террористических организаций ИГ и «Аль-Каида» (обе запрещены в России. — RNS), сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
«Не исключаем возможности воссоединения ИГИЛ и Аль-Каиды в виде обновленной террористической сети. В случае возникновения такая организация будет обладать спящими и активными ячейками во всех странах мира, значительным опытом боевых и подрывных действий в полевых и городских условиях, технологиями и инфраструктурой производства реального, а не фейкового химического оружия», — сказал Бортников на Московской конференции по безопасности.
Кроме того, по его словам, также увеличивается угроза «индивидуального джихада», когда совершаются нападения в людных местах с использованием подручных средств.
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