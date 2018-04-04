Молодой оренбуржец лишился обеих кистей после взрыва гранаты 

В Оренбургской области молодому человеку оторвало кисти рук после взрыва гранаты, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
Житель поселка Авиагородок нашел взрывчатый боеприпас и попытался его разобрать. Прогремел взрыв, в результате которого парень лишился рук.
Дополнительно о его состоянии не сообщается. Также неизвестно, где именно оренбуржец обнаружил гранату.
В одном из населенных пунктов самопровозглашенной Луганской народной республики местный житель нашел на улице полкилограмма тротила и боеприпасы. Опасную находку он добровольно сдал в местное отделение полиции.