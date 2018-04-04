Молодой оренбуржец лишился обеих кистей после взрыва гранаты

Житель поселка Авиагородок нашел взрывчатый боеприпас и попытался его разобрать. Прогремел взрыв, в результате которого парень лишился рук.

Дополнительно о его состоянии не сообщается. Также неизвестно, где именно оренбуржец обнаружил гранату.

В одном из населенных пунктов самопровозглашенной Луганской народной республики местный житель нашел на улице полкилограмма тротила и боеприпасы. Опасную находку он добровольно сдал в местное отделение полиции.