Ещё
Молодой оренбуржец лишился обеих кистей после взрыва гранаты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Шойгу предупредил о новой угрозе
Шойгу предупредил о новой угрозе

Молодой оренбуржец лишился обеих кистей после взрыва гранаты 

360tv.ru 39 минут назад
В Оренбургской области молодому человеку оторвало кисти рук после взрыва гранаты, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
Житель поселка Авиагородок нашел взрывчатый боеприпас и попытался его разобрать. Прогремел взрыв, в результате которого парень лишился рук.
Дополнительно о его состоянии не сообщается. Также неизвестно, где именно оренбуржец обнаружил гранату.
В одном из населенных пунктов самопровозглашенной Луганской народной республики местный житель нашел на улице полкилограмма тротила и боеприпасы. Опасную находку он добровольно сдал в местное отделение полиции.
360tv.ru: последние новости
Tele2 запустил тарифный конструктор для своих абонентов. Теперь они сами определят, за что платить В Подмосковье сократилось вдвое количество жалоб на уборку снега Участница «Дома‐2» сломала нос ведущему Владу Кадони
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украине «перекроют» Керченский пролив742
Путин заявил о полном разгроме ИГ222
Шойгу предупредил о новой угрозе73
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
Американский офицер убил жену из России25
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение