Роспотребнадзор сможет проводить контрольные закупки

Парламентарии приняли предложенный кабмином законопроект в третьем чтении. Вскоре ведомство сможет совершать контрольные закупки, проверяя компании и ИП. Эти новации связаны с риск-ориентированным подходом и помогут сделать проверки более результативными, а также эффективнее использовать имеющиеся у ведомства ресурсы.