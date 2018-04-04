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Роспотребнадзор сможет проводить контрольные закупки
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Шойгу предупредил о новой угрозе

Роспотребнадзор сможет проводить контрольные закупки 

Время бухгалтера 41 минуту назад
Парламентарии приняли предложенный кабмином законопроект в третьем чтении. Вскоре ведомство сможет совершать контрольные закупки, проверяя компании и ИП. Эти новации связаны с риск-ориентированным подходом и помогут сделать проверки более результативными, а также эффективнее использовать имеющиеся у ведомства ресурсы.
Подобным правом хотят обзавестись также Росздравнадзор и Росстандарт. Поправки в федеральное законодательство для этих ведомств уже подготовлены, но еще не внесены в нижнюю палату парламента.
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