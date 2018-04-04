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В кубанской столице студенты раскрыли убийство 1909 года
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В кубанской столице студенты раскрыли убийство 1909 года 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: Российская Газета
В финальный этап после отборочного тура вышли пять человек — курсант Краснодарского университета МВД России, студенты Кубанского государственного университета и Кубанского государственного аграрного университета и представитель Краснодарской общественной организации «Молодежный патруль». Им и предстояло за несколько часов раскрыть одно из самых громких преступлений начала века.
…Опрос свидетелей сыщикам ничего не дает. И все, что есть у юных детективов — это чек из трактира, где предположительно, убитый провел предыдущий вечер. Группа направляется в корчму на улицу Красную — официант рассказывает им, что похожий по описанию мужчина действительно выпивал здесь с двумя подозрительными личностями. При этом жертва частенько посматривала на дорогой резной брегет, не найденный на месте преступления.
— Ассигнациями не ссорили? Чаевые оставили? Что слышал из их беседы? — пытается расколоть официанта участник квеста Илья Маслов.
— Пили до утра, но о чем говорили, не слышал, выходили вместе — не уверенно лопочет трактирщик, и сыщикам становиться понятно, что он знает больше, чем говорит.
В итоге тот все-таки признается — у него есть записка, которую он готов отдать за три «катеньки» (300 рублей). Ему обещают вознаграждение в случае поимки убийцы. Записка выводит сыщиков на улицу Борзиковскую (нынешняя Коммунаров), где напротив ашара (Кооперативный рынок) в еще одной подворотне они находят схрон — в металлической коробке лежат крупные ассигнации, наган без двух патронов, паспорт жительницы Новороссийска и брошь. Примечательно, что все предметы аутентичные — их организаторы квеста попросили у историков и коллекционеров, а записки сделаны чернилами на состаренной желтой бумаге с использованием воровского жаргона и названий дореволюционной России.
В схроне сыщики обнаруживают клочок бумажки и понимают, что на ней молоком сделана важная запись. С помощью огня они ее проявляют.
— Вроде «Базовская» проступает, — говорит Илья Маслов.
— Вот здесь нужно еще опалить, чтобы убедиться, — показывает другой участник квеста Владимир Скрипаль. — Готово. «Полицейская и Базовская. Антиквар Дюша Абрек».
У антикварной лавки сыщики встречают нечистого на руку коллекционера (его сыграл Андрей Фаниев, подполковник внутренней службы в отставке, заместитель начальника отдела кадров МВД России по Краснодару). Тот вначале отрицает любые связи с криминальным миром, но затем невзначай достает тот самый брегет, пропавший у жертвы. Под давлением доказательств он рассказывает, что получил часы от Ваньки Цыганка, и сообщает адрес, где его можно найти.
Завершается квест на улице Передерея, где сыщики задерживают одного из самых опасных преступников начала прошлого века.
— Как сотрудник отдела профподготовки, отмечу, что ребята правильно действовали при проведении личного досмотра и задержании, — говорит Андрей Фаниев. — С моей точки зрения силовое задержание прошло грамотно, группа действовала очень слаженно. Меня, как «антиквара», опрашивали также грамотно, присутствовала оперативная смекалка, вопросы ставили в тупик. То есть иного выхода, как сдать клиента, у меня не было.
Кстати, в конце квеста выяснилось, что шестой участник команды — Илья Маслов — оказался «подставным». Чтобы оценить действия каждого финалиста, к ним внедрили капитана полиции отдела МВД России по Динскому району, который должен был также помогать ребятам в случае серьезных заминок и незаметно направлять по правильному пути. Победителем игры в итоге признали второкурсника Краснодарского университета МВД России Владимира Скрипаля.
— Опыта оперативной работы у меня еще не было, есть только теоретические знания, поэтому было очень интересно, — рассказал корреспонденту «РГ» Владимир. — Самое сложное — сопоставить вещественный доказательства, выстроить логическую цепочку, чтобы придти к результаты. Так, мы потеряли много времени во время поиска по подсказкам коробки, ведь очевидного иногда в упор не замечаешь. Также стало понятно, насколько важна скоординированная работа команды. Надеюсь, опыт, полученный в процессе игры, поможет в дальнейшей службе. Очень понравилось работать с Ильей, надеюсь, у меня будут такие наставники, когда попаду в отдел полиции.
Комментарий
Сергей Любин, начальник отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества управления информации и общественных связей ГУ МВД по Краснодарскому краю:
— В этом году исполняется 300 лет российского полиции, и мы к этой дате сделали проект «Сыскной Екатеринодаръ», сняли фильм «Польза, честь и слава» об истории кубанских стражей порядка. Разработали экскурсию для курсантов университета МВД и студентов юрфаков по историческому центру Краснодара, связанную с работой полиции — показываем, где находились сыскное отделение, первый полицейский участок, места совершения громких преступлений. Нашей целью было не только сделать что-то интересное для ребят, но и рассказать им об истории правоохранительной системы, родного города и Кубани. Они увидели, как раскрывается преступление, пусть и вековой давности — все равно основные методы работы полицейских сохранились те же.
Историческая справка
Преступление, «раскрытое» во время квеста, действительно было совершено в Екатеринодаре. В начале XX века на линии Владикавказской железной дороги орудовала банда «душителей», члены которой выслеживали, убивали и грабили сезонных сельскохозяйственных рабочих. Руководил бандой выходец из Тамбовской губернии Иван Ензикеев по кличке Ванька Цыганок. Но на самом деле его задержали на ярмарке в станице Усть-Лабинской. На счету банды — около 100 жертв. Шайку обезвредили, главаря и активных участников приговорили к повешению.
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