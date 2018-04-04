На Ямале для детей появятся новый фитнес-центр и скалодром

На Ямале подвели итоги конкурса субсидий среди социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере допобразования.

На него заявились 14 НКО, работающих в Лабытнанги Салехарде , Новом Уренгое, Ноябрьске, Надымском, Приуральском, Пуровском и Шурышкарском районах.

Победителями стали шесть НКО. Это Ямало-Ненецкое региональное отделение общественной организации «Союз женщин России», Салехардское городское казачье общество, общественная организация помощи детям-инвалидам «Дари добро» Лабытнанги. Также субсидию предоставят благотворительному фонду социальной поддержки граждан «Надежда» из Пуровского района, фонду поддержки одаренных детей «Созвездие Ямала» из Нового Уренгоя и Федерации спортивного туризма из Шурышкарского района.

Денежные средства направят на создание фитнес-центра для детей с ограниченными возможностями здоровья в детском саду, совершенствование материально-технической базы добровольческого клуба, целью работы которого является социальная адаптация детей-инвалидов и на покупку оборудования для проведения ежегодных сборов кадет казачьих классов «Обдорская застава». Помимо этого, запланирована установка скалодрома для развития туризма в отдаленной сельской территории, обновление сценического, фото— и видеооборудования городской «Школы семейного чтения и театра», а также реализация экологического проекта с участием школьников-волонтеров. Общий объем денежных средств по шести субсидиям составил 3 млн рублей. На реализацию проектов каждой организации предоставят по 500 тыс. рублей.

Отметим, конкурс субсидий НКО направлен на решение актуальных социальных проблем в сфере образования с привлечением ресурсов социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги в образовании.