В апреле вековой юбилей отметят два долгожителя Адыгеи

С начала года 143 ветерана Великой Отечественной войны, являющихся клиентами ОПФР по Адыгее , отметивших свои 90, 95 и 100-летие юбилеи, получили от Владимира Путина персональные поздравления с юбилейным днем рождения.

«В апреле поздравления главы государства с круглыми жизненными датами будут направлены еще 30-ти жителям региона. Подавляющее большинство среди них — 23 — бабушки и 7 дедушек», рассказали в пресс-службе ПФР по Адыгее.

26 из них отметят в этом месяце свое 90-летие, двое отпразднуют 95-ый день рождения. Два уважаемых долгожителя отметят в апреле свои вековые юбилеи. Один из них проживает в Тахтамукайском, другой — в Кошехабльском районе Адыгеи.