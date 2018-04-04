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В апреле вековой юбилей отметят два долгожителя Адыгеи
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Шойгу предупредил о новой угрозе

В апреле вековой юбилей отметят два долгожителя Адыгеи 

АиФ Адыгея 39 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
С начала года 143 ветерана Великой Отечественной войны, являющихся клиентами ОПФР по Адыгее, отметивших свои 90, 95 и 100-летие юбилеи, получили от Владимира Путина персональные поздравления с юбилейным днем рождения.
«В апреле поздравления главы государства с круглыми жизненными датами будут направлены еще 30-ти жителям региона. Подавляющее большинство среди них — 23 — бабушки и 7 дедушек», рассказали в пресс-службе ПФР по Адыгее.
26 из них отметят в этом месяце свое 90-летие, двое отпразднуют 95-ый день рождения. Два уважаемых долгожителя отметят в апреле свои вековые юбилеи. Один из них проживает в Тахтамукайском, другой — в Кошехабльском районе Адыгеи.
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