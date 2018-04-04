«Росконтроль» проверил сельдь в магазинах и нашел там больше плесени, чем рыбы

«Росконтроль» проверил сельдь брендов «Санта Бремор / Матиас», «Балтийский берег», «Vici / Любо есть», «Русское море», «А'море», «Каждый день». Результаты оказались неутешительными ‐ четыре образца есть опасно. Об этом в среду, 3 апреля, сообщил Life со ссылкой на ведомство и врача‐диетолога Елену Тихомирову.

У сельди Vici превышен показатель общей обсемененности мезофильной микрофлорой

— «Росконтроль».

Это микробы, которые быстрее всего размножаются при температуре 20–45 градусов. При большом количестве мезофильные бактерии очень вредны для здоровья. Человек может отравиться.

В Vici и в образце «Санта Бремор» дрожжей оказалось в 26 раз и шесть раз больше нормы соответственно.

При повышенном содержании дрожжи, выделяя свои ферменты, тоже могут спровоцировать пищевое отравление

— Елена Тихомирова.

В сельди Vici, «А’море», «Каждый день» оказалось очень много плесени — больше, чем допускает норматив.

По словам Тихомировой, плесень также может стать причиной отравления.

Также выяснилось, что в упаковках оказалось меньше рыбы, чем указано: «Санта Бремор» — 71% вместо 80%, «Русское море» — 58% вместо 60%, «А’море» — 57% вместо 60%, «Каждый день» — 58% вместо 60%.

По итогам проверки четыре продукта попали в черный список «Росконтроля»: «Санта Бремор / Матиас», «Vici / Любо есть», «А’море» и «Каждый день». «Росконтроль» рекомендует покупать только «Балтийский берег» и «Русское море».

23 марта «Росконтроль» назвал самый лучший российский мед. Эксперты провели исследование пяти российских марок меда: «Абрико», «Кедровый бор», «Башкирские пасеки», «Каждый день» и «Домашние традиции». В результате первое место по всем показателям занял мед «Башкирские пасеки».