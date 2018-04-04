Новое здание управления социальной защиты населения в Митино откроется в апреле-июне

Новое здание для размещения управления социальной защиты населения (УСЗН) в районе Митино откроется во II квартале 2018 г., сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы со ссылкой на руководителя Андрея Бочкарева.

«Новое здание для размещения УСЗН в районе Митино на северо-западе столицы откроется во II квартале 2018 г. Всего до 2020 г. по поручению мэра предусмотрено строительство и ввод в эксплуатацию четырех социальных объектов в рамках социальной поддержки жителей Москвы », — приводятся в сообщении слова А. Бочкарева.

В пресс-службе уточнили, что здание располагается по адресу: Пятницкое шоссе, вл. 6. Общая площадь составляет 1,82 тыс. кв. м.

«В настоящее время завершаются отделочные и фасадные работы. В ближайшее время начнется благоустройство прилегающей территории, монтаж оборудования и мебели», — поясняется в сообщении.

Отмечается, что в здании предусмотрено размещение справочной с компьютером для доступа посетителей в интернет, кабинеты приема посетителей, кабинет с оборудованием по оказанию первой доврачебной помощи, комната отдыха, отдел предоставления мер социальной поддержки и служба «одного окна», отделы назначения и выплат пособий, компенсаций и других социальных выплат. Как подчеркивается, для удобства передвижения маломобильных групп граждан в комплексе установят пандусы и лифты, нанесут тактильные указатели.