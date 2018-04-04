Следователями СУ СК по Республике Мордовия разыскивается Чистов Иван Алексеевич

Краснослободским межрайонным следственным отделом Следственного

Мордовия по факту безвестного исчезновения Чистова Ивана Алексеевича,

28.02.1993 года рождения, возбуждено уголовное дело по признакам

преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, днем 26 августа 2016 года Чистов ушел из своего

дома, расположенного по улице Якушкина в селе Ельники, в неизвестном

направлении и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 20-23 года, высокого роста, средней полноты, глаза голубые, лицо бледное, волосы темно-русые прямые.

Особые приметы: на обеих руках, ногах, спине и груди имеются множество татуировок языческой символики (руны):

— татуировка на внутренней поверхности левого предплечья — кельтская символика (свастика), руна «Эльхаз (или Альгиз)»;

— татуировка на внутренней поверхности левого предплечья, выше запястья с изображением Викинга;

— татуировка на задней поверхности икры левой голени — языческая символика (свастика) «Славянский оберег»;

— татуировка на плече правой руки — кельтская символика (свастика) «Одал»;

— татуировка на внешней поверхности предплечья левой руки — символика (свастика) «88».

Был одет: шорты джинсовые светло-синего цвета.

Гражданам, располагающим какой-либо информацией о местонахождении

Чистова, обстоятельствах его исчезновения, просьба, обращаться в Краснослободский межрайонный следственный отдел по адресу: город

Краснослободск, улица Спортивная, 18, либо звонить по телефонам: (88343)

2-25-60 или 02.