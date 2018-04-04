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Сергей Нарышкин: Не нужно доводить до нового Карибского кризиса
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Сергей Нарышкин: Не нужно доводить до нового Карибского кризиса 

Российская Газета 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Ложь, направленная на оправдание гегемонии Запада, беспрецедентна, заявил глава СВР Сергей Нарышкин.
"Количество, а главное, качество лжи, призванной оправдать гегемонию Запада, просто беспрецедентно"​​​, — приводит РИА Новости его слова, сказанные в ходе Московской международной конференции по безопасности.
"По сути, всем ценностям и нормам, которые так или иначе регулируют межгосударственные отношения, придаются прямо противоположные значения", — подчеркнул Нарышкин.
Он добавил, что важно «прекратить игру на повышение ставок», чтобы не доводить до «нового Карибского кризиса».
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