Сергей Нарышкин: Не нужно доводить до нового Карибского кризиса

Ложь, направленная на оправдание гегемонии Запада, беспрецедентна, заявил глава СВР Сергей Нарышкин

"Количество, а главное, качество лжи, призванной оправдать гегемонию Запада, просто беспрецедентно"​​​, — приводит РИА Новости его слова, сказанные в ходе Московской международной конференции по безопасности.

"По сути, всем ценностям и нормам, которые так или иначе регулируют межгосударственные отношения, придаются прямо противоположные значения", — подчеркнул Нарышкин.

Он добавил, что важно «прекратить игру на повышение ставок», чтобы не доводить до «нового Карибского кризиса».