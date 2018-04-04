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На место главы контрольно-счетной палаты Волгограда нашли нового кандидата
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На место главы контрольно-счетной палаты Волгограда нашли нового кандидата 

АиФ Волгоград 39 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Депутаты гордумы избрали нового руководителя контрольно-счетной палаты Волгограда, им скоро станет Александр Мордвинцев.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», за кандидатуру Мордвинцева проголосовало 33 депутата из 34. Поддержал ее и нынешний глава КСП Владимир Гордин. Отметим, что последний покинет пост главы контрольно-счетной палаты с 28 апреля. Он уже подал заявление о добровольном сложении полномочий по собственному желанию. Добавим, что депутаты также одобрили увольнение Владимира Гордина.
Отметим, что Александр Мордвинцев сейчас является председателем думского комитета по бюджету и налогам. Его кандидатуру на пост главы ПСТ рекомендовал мэр Андрей Косолапов.
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