На место главы контрольно-счетной палаты Волгограда нашли нового кандидата

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», за кандидатуру Мордвинцева проголосовало 33 депутата из 34. Поддержал ее и нынешний глава КСП Владимир Гордин. Отметим, что последний покинет пост главы контрольно-счетной палаты с 28 апреля. Он уже подал заявление о добровольном сложении полномочий по собственному желанию. Добавим, что депутаты также одобрили увольнение Владимира Гордина.