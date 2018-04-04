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В Порхове продолжается акция против функционирования межмуниципального полигона ТКО
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В Порхове продолжается акция против функционирования межмуниципального полигона ТКО 

Псковская губерния 44 минуты назад
Порховичи активно участвуют в акции «За чистый Порхов», которую со 2 апреля проводит инициативная группа жителей района, выступающая против функционирования в Порховском районе межмуниципального полигона ТКО. Как сообщает пресс-служба Псковского областного совета профсоюзов, со ссылкой на члена инициативной группы Лидию Васильеву, жители города сами включились в процесс раздачи зеленых ленточек, которые стали символом борьбы с вывозом в район твердых коммунальных отходов из других муниципалитетов. «Люди берут по несколько десятков ленточек, чтобы раздавать их своим коллегам на работе, знакомым, друзьям. Некоторые обращались по два-три раза. На сегодня у нас уже осталось не так много ленточек и листовок, в которых мы разъясняем смысл проводимой акции. Приглашаем всех в чистый четверг на флешмоб в районе магазина «Магнит», тоже поддерживают», — рассказала Васильева. Отметим, акция «За чистый Порхов» проходит до 5 апреля включительно. В этот день в 15:00 на площади Красной армии в районе магазина «Магнит» на пересечении улиц Профсоюзной и Пушкина молодые профсоюзные активисты планируют провести танцевальный флешмоб. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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