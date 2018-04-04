В Госдуме рассмотрят законопроект от лидера профсоюзов Кубани Светланы Бессараб

Сегодня в Государственной думе на экспертно-консультационном совете фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» рассмотрит законопроект, который нацелен на обеспечение надлежащего качества питания в школах и детских садах. Бессараб выступит с его представлением на совете.

По пояснительной записке проекта, в 2016 году был принят ФЗ, которым внесены изменения в отдельные законодательные акты по вопросам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Так, все предприятия обязаны проводить закупки по 44 ФЗ, соблюдая жесткие условия конкуренции и требования, где в приоритете при заключении контрактов определяется более низкая стоимость услуг, а не качество.

Однако, уже в июне прошлого года по просьбам медицинского сообщества, с целью защиты от поставок некачественных медикаментов, в Госдуме было принято решение об исключении для ГУПов и МУПов предприятий аптек и их работа продолжается по 223 ФЗ.

«Например, у нас в Краснодарском крае появились прецеденты, когда частное предприятие в борьбе со специализированным МУПом опустило цену за одну порцию почти до 15 рублей, опираясь на тот факт, что главный показатель — низкая цена. Страшно представить, чем коммерсант собирался кормить детей в школе, ведь на 15 рублей нереально сформировать сбалансированный и полноценный прием пищи», — рассказала председатель Профсоюза торговли в Краснодарском крае Екатерина Кульбашная.

Во многих субъектах России стали возникать проблемы с качеством школьного питания, зафиксированы отказы родителей от данной услуги в образовательных учреждениях. Идея проекта — введение в 223 ФЗ поправок.