Минтруд начал экспериментировать с электронным документооборотом

«Яндекс», Участники опытной программы выбраны из числа крупнейших работодателей. В их число входят РЖД «Автоваз» и другие крупные компании.

Пока что идет подготовка к старту эксперимента, а уже с середины мая по 1 сентября фирмы начнут вести кадровый документооборот в электронной форме. В рамках эксперимента работодатели смогут, к примеру, заключать трудовые договоры, оформлять отпуска и командировки.

Опытный период должен помочь опробовать саму схему ведения документооборота в электронном виде; а также оценить затраты и результаты и выявить потенциальные проблемы нового механизма.

По итогам эксперимента подготовят предложения по оптимизации кадровых документов, а также предложат законодательно закрепить возможность цифрового кадрового документооборота. Заключительный этап эксперимента завершится 1 октября.