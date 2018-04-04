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Минтруд начал экспериментировать с электронным документооборотом
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Шойгу предупредил о новой угрозе
Шойгу предупредил о новой угрозе

Минтруд начал экспериментировать с электронным документооборотом 

Время бухгалтера 46 минут назад
Участники опытной программы выбраны из числа крупнейших работодателей. В их число входят РЖД, «Яндекс», «Автоваз» и другие крупные компании.
Пока что идет подготовка к старту эксперимента, а уже с середины мая по 1 сентября фирмы начнут вести кадровый документооборот в электронной форме. В рамках эксперимента работодатели смогут, к примеру, заключать трудовые договоры, оформлять отпуска и командировки.
Опытный период должен помочь опробовать саму схему ведения документооборота в электронном виде; а также оценить затраты и результаты и выявить потенциальные проблемы нового механизма.
По итогам эксперимента подготовят предложения по оптимизации кадровых документов, а также предложат законодательно закрепить возможность цифрового кадрового документооборота. Заключительный этап эксперимента завершится 1 октября.
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