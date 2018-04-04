Забинтованный Ягудин испугал своих подписчиков

«Эту неделю мы с @tatianatotmyanina встретили по-семейному, в кругу близких. Таня провела уже 4 ую операция на ноге, вытащили металическую конструкцию. А яочищал голову от гноя, а то еще чуть-чуть и ослеп бы или сдох короче, ТО у официалов пройдено. Обновления загружены Готовы к работе» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписал серию фотографий с больничной койки четырехкратный чемпион мира.