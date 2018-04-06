Около 100 закупочных процедур по стирке и обработке белья были проведены в Москве в 2017 г.

Около 100 закупочных процедур по стирке и обработке белья были проведены в столице в прошлом году на портале поставщиков, заказчикам удалось сэкономить около 92 млн руб. бюджетных средств. Об этом сообщила пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике.

«93 закупочные процедуры по стирке и обработке белья проведены за 2017 г. на портале поставщиков. При этом, столичные заказчики сэкономили порядка 92 млн руб. бюджетных средств. В среднем на лот претендовали три-четыре участника. По закупкам услуг по стирке и обработке белья сформирован типовой комплект документации, так как это один из наиболее массовых и повторяющихся предметов. Документация автоматически формируется в городской информационной системе закупок ЕАИСТ. Использование типовой документации позволило увеличить конкуренцию на аукционах», − сказал руководитель департамента Геннадий Дегтев , который цитируется в сообщении.

Он отметил, что за неполный первый квартал 2018 г. проведено уже девять закупок общей суммой на 13,7 млн руб. при среднем снижении стартовой стоимости на 22%.

Пресс-служба отметила, что в настоящее время на портале поставщиков опубликованы две процедуры по оказанию услуг по стирке и обработке белья. Это совместные торги для нужд образовательных организаций, подведомственных департаменту образования города Москвы . В электронных аукционах могут принять участие представители малого бизнеса или социально ориентированные некоммерческие организации.

Первый контракт объединяет в себе 12 образовательных учреждений, в том числе кадетскую школу-интернат №9 московских воспитанниц. Стартовая максимальная стоимость контракта составляет 9,1 млн руб. Заявки принимаются до 12 апреля 2018 г.

Вторая закупка также объединяет в себе 12 образовательных учреждений. Начальная стоимость контракта составляет 11 млн руб. Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 апреля 2018 г.