Более 100 предметов закупок типизировали в информационной системе ЕАИСТ Москвы

Более 100 предметов закупок типизировали в Единой автоматизированной информационной системе торгов (ЕАИСТ) для заказчиков и поставщиков Москвы . Об этом сообщили в пресс-службе департамента по конкурентной политике.

«В классификатор товаров, работ и услуг в городской информационной системе закупок ЕАИСТ добавили десять новых комплектов документации. Теперь заказчики Москвы могут формировать документацию по 115 направлениям наиболее массовых предметов закупок. Это позволит минимизировать трудозатраты заказчиков на подготовку процедур, а также обеспечит понятные и прозрачные правила участия в торгах поставщикам», — приводятся в материале слова главы департамента Геннадия Дегтева

Он отметил, что в 2017 г. завершили формирование типовых комплектов документации по повторяющимся потребностям заказчиков, в том числе по закупкам охранных и автотранспортных услуг, поставке топлива, медикаментов и продуктов питания, работ по благоустройству городских территорий и бытовых услуг.