В системе управления перелетами Евроконтроля произошел масштабный сбой

Во вторник, 3 апреля, в системе управления перелетами Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроля) произошел масштабный сбой.

3 апреля в европейском воздушном пространстве было запланировано 29 тыс. авиарейсов. Почти половина из них были задержаны в связи с масштабным сбоем в системе управления перелетами. Причины сбоя Евроконтроль не называет. По состоянию на 21:00 МСК 3 апреля работа системы была восстановлена

Как сообщается в уведомлении Евроконтроля, за двадцать лет работы система управления перелетами давала сбой лишь дважды — 3 апреля 2018 года и в 2001 году. В настоящее время система используется для управления 36 тыс. полетов ежедневно.