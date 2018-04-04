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В системе управления перелетами Евроконтроля произошел масштабный сбой
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В системе управления перелетами Евроконтроля произошел масштабный сбой 

SecurityLab.ru 47 минут назад
Во вторник, 3 апреля, в системе управления перелетами Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроля) произошел масштабный сбой.
3 апреля в европейском воздушном пространстве было запланировано 29 тыс. авиарейсов. Почти половина из них были задержаны в связи с масштабным сбоем в системе управления перелетами. Причины сбоя Евроконтроль не называет. По состоянию на 21:00 МСК 3 апреля работа системы была восстановлена
Как сообщается в уведомлении Евроконтроля, за двадцать лет работы система управления перелетами давала сбой лишь дважды — 3 апреля 2018 года и в 2001 году. В настоящее время система используется для управления 36 тыс. полетов ежедневно.
Евроконтроль — организация, основанная в 1960 году с целью разработки общеевропейской системы организации воздушного движения. Евроконтроль работает над «бесшовной» общеевропейской системой организации воздушного движения. Евроконтроль — общественная организация со штаб-квартирой в Брюсселе. В настоящее время ее членами является 41 государство.
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