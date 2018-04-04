Новым этапом борьбы с Россией и шагом к «информационной контрреволюции» назвал депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов запрет сообществ ряда российских СМИ в «Фейсбуке», случившийся накануне. Блокировке подверглись паблики 11 СМИ, среди которых оказалось и ИА «Политика сегодня», цитирующее депутата.
Милонов утверждает, что Запад находится в разочаровании, поскольку президентские выборы в России состоялись и с однозначным результатом. Это произошло несмотря на зарубежное финансирование «всяческих голосов». «Запад понял, что навальными способами победу не одержать, надо массированно и с первого дня начинать информационную атаку», говорит депутат.
Милонов также считает звеньями одной враждебной цепи нынешнюю блокировку в «Фейсбуке» российских СМИ, ограничения на работу канала Russia Today в США и отказ этой импортной соцсети удалять страницу украинского пранкера Вольнова, запускавшего фейки о количестве жертв трагедии в Кемерово.