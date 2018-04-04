Виталий Милонов: Запрет «Фейсбуком» сообществ 11 российских СМИ — шаг к информационной контрреволюции

Милонов утверждает, что Запад находится в разочаровании, поскольку президентские выборы в России состоялись и с однозначным результатом. Это произошло несмотря на зарубежное финансирование «всяческих голосов». «Запад понял, что навальными способами победу не одержать, надо массированно и с первого дня начинать информационную атаку», говорит депутат.