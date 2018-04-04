Великая среда. День самого страшного предательства на земле

В Страстную Среду вспоминают бескорыстие жены-грешницы, возлившей драгоценное миро на главу Спасителя, и решение Иуды о предательстве.

Эти два евангельских события составляют главное содержание всех богослужений этого дня. Искренность и предательство — два диаметрально противоположных чувства — составляют всю ткань этого дня, в течение которого совершалось, победив временно, зло. Вечером в Среду во многих храмах совершается общая исповедь. В ночь со среды на Четверг Спаситель совершил с учениками последний ужин, на котором установил таинство Евхаристии. И утро четверга будет посвящено этому событию. Во всех православных храмах мира будет служиться Литургия Святого Четверга.

Но пока — немного о предательстве…

За многие века, что прошли с тех событий, человечество не изменило к ним отношения, и имя Иуды вошло в историю как символ самого низкого и подлого предательства. Это имя знают даже те, кто ни разу не читал Библии, или не верует, или исповедует другую религию. Иуда — сомнительного свойства «достояние» мира. Но почему он поступил так, как поступил? Ведь он любил своего учителя и тот любил его?

Невеликой оказалась цена Иудиного предательства — всего-то 30 сребреников. Но главное, внимательное чтение Евангелия поражает — насколько Иуда, решившийся на такую подлость, был непоследователен. Он совершает ряд каких-то бессмысленных поступков, которые не могут не вызывать вопросов, ведь у любого предательства есть своя — ужасная, мерзкая — но логика! Но Иуда логичен лишь до поры.

Сначала он задает вопрос первосвященникам — а что вы дадите мне, если я вам предам Его? Корысть его понятна. Получив ответ — 30 сребреников — он принимается ждать удобного случая для предательства, и он подворачивается тут же, буквально на следующий день. И вот он уже советует стражникам прийти в Гефсиманский сад и указывает — тот, кого я поцелую, и будет Он. Неужели ему так безразлична судьба Христа? Кажется, да. Но как тогда понять то, что происходит с Иудой дальше — ведь всем известно, что он повесился? Ответ на этот вопрос содержится у евангелиста Матфея: «Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и раскаявшись, возвратил тридцать сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того? Смотри сам. И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился».

Как понять произошедшее? Если он предавал из-за денег, то почему вернул их?

Увы, Иуда был болен душой… Он никому не говорил о своих планах, не открывал души и погиб бесславно, совершив самоубийство. И Евангелие описывает это преступление скупо, поскольку евангелистам была интересна не природа Иудиного предательства, а тема спасения и покаяния, связанная со страданиями Христа. И когда Христос предупреждает апостолов о том, что будет дальше, и что один из них предаст его, каждый из них начинает исследовать свою душу, задаваясь вопросом — не я ли?!

Когда Мария омыла ноги Христа драгоценным миро, Иуда задал вопрос, на который стоило бы обратить внимание. Он спросил: «Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим? Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали» — так сказано в Евангелии. Казначей при апостолах, он по-особому относился к деньгам, был льстецом и рабом темных сторон своей души, заплутавший в них…

А Христос, зная это, любил и его — своего ученика, и прощал ему слабости, видя их. Узнав о смертном приговоре Иисусу , Иуда осознал, что вместе с Господом заканчивается и его жизнь, ведь все его планы на будущее были связаны с Христом.

Он стал виновником смерти величайшего праведника. И в Великую Среду верующие держат суровый пост и молятся, очищаясь духовно и сострадая Христу.

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