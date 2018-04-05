В Краснодаре с 20 апреля подорожает проезд в общественном транспорте

«Эта мера необходима для обеспечения стабильной работы и развития городского общественного транспорта. Новый тариф даст КТТУ и коммерческим перевозчикам обновлять подвижной состав и повышать качество перевозок горожан с учетом растущих расходов на ГСМ, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава», — заявил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов на пресс-конференции 5 апреля.

Новый тариф в 26 рублей будет введен для всех перевозчиков — как на транспорте МУП «КТТУ», так и на автобусных маршрутах коммерческих перевозчиков.

Стоимость проезда в общественном транспорте Краснодара , как сообщил Архипов, повышается раз в несколько лет.

Правда, последний раз его стоимость поднимали в январе прошлого года.