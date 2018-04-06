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Дополнительный транспорт пустят в Краснодаре с 14 и по 17 апреля
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Дополнительный транспорт пустят в Краснодаре с 14 и по 17 апреля 

АиФ-Кубань 54 минуты назад
Фото: АиФ-Кубань
С 9.00 до 17.00 будут работать пять специальных временных маршрутов общественного транспорта, которые свяжут Славянское кладбище со всеми внутригородскими округами, — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как сообщили в департаменте транспорта, для удобства горожан будет организована работа 5 специальных временных маршрутов:
«ул. им. Калинина — Славянское кладбище» (4 автобуса марки ПАЗ);«ул. 3-я Целиноградская — Славянское кладбище» (6 автобусов марки ПАЗ);«Комсомольский микрорайон — Славянское кладбище» (6 автобусов марки ЛиАЗ);«ул. им. Валерия Гассия — Славянское кладбище» (6 автобусов марки ЛиАЗ);«Стадион «Кубань» — ул. Круговая» (4 троллейбуса).
Разработана и схема движения личного автотранспорта по территории Славянского кладбища в период проведения поминальных мероприятий, в соответствии с которой будут установлены временные дорожные знаки. По временной схеме заехать на кладбище можно будет со стороны ул. 2-я Линия, а выехать — в сторону ул. Красный Партизан. При этом по центральной дороге кладбища будет установлено одностороннее движение.
Информацию о работе общественного транспорта можно узнать по телефонам «горячей линии» «Центра мониторинга дорожного движения и транспорта»: 8 (861) 218 99 18, 8 (903) 412 01 01.
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