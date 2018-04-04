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В Краснодаре снесли ларек, пристроенный к остановочному комплексу
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Шойгу предупредил о новой угрозе

В Краснодаре снесли ларек, пристроенный к остановочному комплексу 

Новая Кубань 52 минуты назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 4 апр. — Новая Кубань. Ларек был пристроен к остановочному комплексу и занимал территорию пешеходной зоны, сообщили в пресс-службе мэрии краевой столицы. Владелец торговой точки был извещен о необходимости сноса конструкции, однако бизнесмен игнорировал требования закона. Тогда представители городской власти разместили уведомление о предстоящем демонтаже на торговом павильоне.
Снос проводится в установленном законом порядке, в рамках поставленной главой города задачи по демонтажу торговых объектов из временных конструкций, занимающих тротуары и пешеходные зоны. Она ведется по поручению главы города. Освобождаемые территории будут приведены в порядок и сохранены для пешеходов, — прокомментировал заместитель начальника управления муниципального контроля Артем Губский.
В ведомстве уточнили, что договор аренды на земельный участок под торговым павильоном был расторгнут.
Ранее в Краснодаре собственники незаконно возведенных павильонов на углу улиц Ставропольской и им. Шевченко самостоятельно демонтировали ларьки.
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