Известный блогер высмеял затопленную детскую площадку в Красноярске

Известный блогер Илья Варламов высмеял затопленную детскую площадку в Свердловском районе Красноярска , разместив пост в «Facebook».

«Реалистичная детская площадка в Красноярске. Её проектировщик сделал всё, чтобы дети могли представлять себя моряками и пиратами. Могут, когда захотят!», — саркастично подписал фото блогер.

К слову, в комментариях пользователи отметили, что администрация оперативно привела площадку в порядок. Воды во дворе уже нет.

Напомним, Илья Варламов был в Красноярске два года назад. Тогда он раскритиковал П-образные пешеходные переходы, а набережную назвал «позором» города.