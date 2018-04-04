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Известный блогер высмеял затопленную детскую площадку в Красноярске
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Известный блогер высмеял затопленную детскую площадку в Красноярске 

АиФ Красноярск 54 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
Известный блогер Илья Варламов высмеял затопленную детскую площадку в Свердловском районе Красноярска, разместив пост в «Facebook».
«Реалистичная детская площадка в Красноярске. Её проектировщик сделал всё, чтобы дети могли представлять себя моряками и пиратами. Могут, когда захотят!», — саркастично подписал фото блогер.
К слову, в комментариях пользователи отметили, что администрация оперативно привела площадку в порядок. Воды во дворе уже нет.
Напомним, Илья Варламов был в Красноярске два года назад. Тогда он раскритиковал П-образные пешеходные переходы, а набережную назвал «позором» города.
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