Что такое Антипасха и нужно ли ее праздновать?

Пасха у православных считается самым главным праздником в году, а потому слышали о нем все. А вот что же такое Антипасха, знают не многие. Попробуем разобраться.

Антипасхой еще называют Фомино воскресение или Красную Горку, — рассказывает помощница при Свято-Покровском храме в Краснодаре Татьяна Тарасова . — Это христианский праздник, который отмечают в первое воскресение после Пасхи. Праздник установили когда-то в честь уверования святого апостола Фомы. Важно понимать, что Антипасха является не противоположной ее стороной, а скорее, исходящей из нее.

Раньше этот день праздновали с размахом — устраивали шумные гулянья, играли свадьбы. Считалось, что брак, заключенный в эту дату, будет долгим и счастливым. Многие люди считают, что в этот день важной необходимостью является посещение кладбища Это возможно, но что по православным канонам, кладбище посещают на девятый день после Пасхи — в Радоницу.

Антипасха отмечается всегда в воскресенье — с утра рекомендуется посетить Божественную Литургию. В храмах в этот день совершается последняя в этом году пасхальная служба, читаются Пасхальные часы. В завершение — обычно проводится крестный ход.

Алкоголь в этот день запрещается, а вернее не рекомендуется. Работать нежелательно, но это не категорично. Лучше всего посветить это время своей семье, близким.