На свободу с грязной совестью?

В середине декабря на встрече в Кремле с правозащитниками Владимир Путин пообещал подумать о масштабной амнистии к выборам.

За несколько месяцев до этого известная правозащитница Людмила Алексеева лично попросила президента помиловать пожизненно осужденного экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева. Родственники тех, кто был убит по заказу Изместьева, категорически против.

Документы уже в Кремле

Версии о том, что Изместьеву могут вот-вот даровать свободу, возникли неспроста. После знаменитой просьбы о помиловании экс-сенатора Людмила Алексеева собрала необходимый пакет документов и отправила его в комиссию по помилованию. Изместьев со своей стороны тоже подал прошение. В декабре 2017-го информация о том, что Изместьев вскоре снимет кандалы, прошла в ряде СМИ: мол, московская комиссия по помилованию одобрила прошение и документы уже находятся в администрации президента

— Адвокатам сказали, что заключение (региональной комиссии) якобы положительное, — заявила тогда мать осужденного Тамара Изместьева . О таком же решении комиссии говорила и Алексеева.

— Мы пришли в негодование: наших родных больше нет, а их убийца, живший на кровавые деньги, будет на свободе разгуливать? — рассказывает «Собеседнику» одна из подписантов обращения к президенту — Елена Доценко, мать убитого в апреле 1998-го Владислава. — Поэтому еще в июле прошлого года я начала писать обращения, чтобы Изместьева не коснулась амнистия, — и в комиссию по помилованию, и в Управделами президента.

Взятки гладки

Все эти годы пытается изменить судьбу своего осужденного сына и Тамара Изместьева — заслуженный учитель Башкирии.

— Его мать каждый год через адвокатов обращается в комиссию, чтобы Изместьева помиловали, — говорит Доценко. — Мы боимся, что рано или поздно ей удастся это сделать. Она на все готова, чтобы ее сына выпустили на свободу. Платила огромные деньги, чтобы их передавали в качестве взяток различным чиновникам…

Взятки, про которые говорит Доценко, — не голословные обвинения горюющей матери: было несколько уголовных дел, в которых обвинялись люди, бравшие деньги у Изместьевой (кто и впрямь брал, а кого подставили). Для них эти дела закончились печально. А вот к взяткодателю Тамаре Изместьевой (по российским законам она также подлежит наказанию) Фемида благосклонна: она не только не сидит за решеткой, но и выступает по таким делам потерпевшей вместе с сыном (!) и супругом.

Досье

Под судом оказался бывший адвокат Изместьева Виктор Федорченко . Обвинен в том, что мошенническим путем в 2012-м вроде бы взял у Изместьевой 1,5 млн $ и 50 тыс. €. Эти деньги бизнесмен Сергей Леонов якобы должен был передать высокопоставленным чиновникам. Дело адвоката Федорченко суд пока еще рассматривает. Были и другие аналогичные дела.

Странным образом везет и самому экс-сенатору. В 2014-м он пошел на сделку со следствием по делу о незаконной приватизации «Башнефти» , дал нужные показания и его перевели из соликамского «Белого Лебедя» в столичную «Матросскую Тишину», где условия содержания сильно отличаются от тех, что приняты в тюрьмах для пожизненно осужденных.

Слово за Путиным

— Моему сыну было всего 29 лет, — не может сдержать слез Елена и протирает рамку с фотографией сына. — Он только жить начинал, закончил институт, стал экономистом, невеста у него была… Трагедия случилась, когда он оказался в одном лифте с соседом, которого даже не знал…

Досье

Владислав Доценко — случайная жертва. Он жил в одном подъезде дома на Кутузовском проспекте столицы с президентом аудиторской компании «Промфин Лтд» и учредителем ЗАО «Башнефть-МПК» Юрием Бушевым , на которого в тот злополучный вечер, когда Влад оказался в одном лифте с соседом, было совершено нападение. Как говорится в материалах дела — по заказу Изместьева из-за конфликта интересов.

— Владислав тогда только открыл небольшой бизнес: торговал на ярмарке в Лужниках, — продолжает свой печальный рассказ Доценко. — Владика убили просто потому, что он стал свидетелем покушения на Бушева.

Досье

В тот вечер Бушев, получив несколько пулевых ранений, все же выжил. Видимо, родился в рубашке — ему удалось избежать смерти, заказанной Изместьевым, и при последующих покушениях. В отличие от своей гражданской жены — нотариуса Галины Перепелкиной (ее тоже заказал Изместьев), чьи родственники также возмущены тем, что вопрос о помиловании экс-сенатора вообще обсуждается.

— На наши обращения из московской комиссии по помилованию ответили: «Было принято единогласное решение о нецелесообразности применения акта помилования в отношении Изместьева И. В., так как преступления, совершенные им, имеют высокую степень общественной опасности». — Елена Доценко показывает мне официальный ответ, датированный январем 2018-го. — Тут также написано, что материалы заседания комиссии были отправлены Путину. Так что надежда на то, что душегуб не выйдет на свободу, у нас есть. Теперь будем ждать, что скажет президент: последнее слово за ним.

Хроника преступлений

12 друзей Изместьева

Казахстане. В начале 90-х Изместьев арендовал мощности АО «Башнефть» для переработки сторонней нефти и неплохо на этом зарабатывал (порядка 700–800 млн $ в год). В 2001–2006 годах Изместьев был членом Совета Федерации от Республики Башкирия, но в 2007-м был задержан сотрудниками ФСБ

Уголовное дело Игоря Изместьева и его 12 подельников занимает более 300 томов. Все это — материалы, собранные следствием по покушениям, убийствам и даже терактам, которые готовили и совершали члены кингисеппской ( г. Кингисепп Ленинградская обл. ) ОПГ начиная с 1993-го. Связи Изместьева с этой ОПГ следователям удалось доказать: как они выяснили, эта ОПГ организовывала и исполняла убийства бизнес-конкурентов экс-сенатора. Всего на счету Изместьева и его ОПГ 12 убийств и покушений.

28 декабря 2010-го суд вынес свой вердикт (приговор занял 185 страниц): Изместьеву — пожизненный срок и штраф в 4,5 млн руб., а остальным 12 членам кингисеппской группировки — от 4 до 23 лет лишения свободы.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №13-2018.