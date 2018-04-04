30 организаций выразили желание поддержать пожарно-спасательный кроссфит 

I международный чемпионат по функциональному многоборью пожарных и спасателей (пожарно-спасательный кроссфит), организаторами
которого выступили Сибирский региональный центр МЧС России и Правительство Иркутской области, заинтересовал региональное
бизнес-сообщество. Крупные промышленные предприятия, частные компании,
торговые, спортивные и развлекательные организации, масс-медиа Иркутской
области стали партнёрами мероприятия.
Каждый из партнёров оказал посильную
помощь спортинвентарем, оборудованием и техникой, оформлением и концертными номерами, промопродукцией и призами. Общий настрой и стремление поддержать крупный спортивный турнир выразил и тренер по кроссфиту Александр Лашков, занимающийся подготовкой сборной Иркутской области.
«Хочется поучаствовать в общественной
жизни города. Соберётся много команд, много людей, поэтому всё должно
быть чётко организовано, скоординировано, достойно. Я — коренной
иркутянин и мне не безразлично, как пройдёт чемпионат, и какое
впечатление останется у гостей нашего города», — сказал Александр.
По-мнению спортсмена, кроссфит —
идеальный спорт, он максимально приближен к жизненным реалиям и делает
человека физически подготовленным к любым ситуациям. Выбор пожарных
находит очень удачным.
«В работе пожарного и спасателя нужны
разносторонние навыки, и кроссфит как раз даёт такую возможность. Если к силовым упражнениям добавить профессиональную специфику, например,
тренироваться в боевой одежде и со специализированным инструментом, то физическое состояние бойца можно довести до очень высокого уровня. Для занятий кроссфитом не требуется никакого спортивного таланта, эти упражнения доступны для всех», — пояснил Александр Лашков.
Освещать ход чемпионата, пропагандируя
здоровый образ жизни и продвигая спорт в широкие массы, вызвались не только ведомственные издания МЧС России, но и государственные, а также
частные средства массовой информации.
Елена Густарёва, главный редактор всероссийского информационно-аналитического журнала «Служба спасения 112»:
«Вся многолетняя история нашего издания
связана с людьми, чьё призвание спасать и сохранять человеческую жизнь.
Идеология журнала — это популяризация пожарного и спасательного дела,
других профессий системы МЧС, пропаганда безопасности жизнедеятельности и всего, что связано с защитой населения. Пройти мимо столь масштабного
события, демонстрирующего эталон боевой готовности российского
пожарного-спасателя, редакция просто не могла, и мы с удовольствием
выполним миссию генерального информационного партнёра
пожарно-спасательного кроссфита».