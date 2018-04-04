30 организаций выразили желание поддержать пожарно-спасательный кроссфит

I международный чемпионат по функциональному многоборью пожарных и спасателей (пожарно-спасательный кроссфит), организаторами

бизнес-сообщество. Крупные промышленные предприятия, частные компании,

торговые, спортивные и развлекательные организации, масс-медиа Иркутской

области стали партнёрами мероприятия.

Каждый из партнёров оказал посильную

помощь спортинвентарем, оборудованием и техникой, оформлением и концертными номерами, промопродукцией и призами. Общий настрой и стремление поддержать крупный спортивный турнир выразил и тренер по кроссфиту Александр Лашков, занимающийся подготовкой сборной Иркутской области.

«Хочется поучаствовать в общественной

жизни города. Соберётся много команд, много людей, поэтому всё должно

быть чётко организовано, скоординировано, достойно. Я — коренной

иркутянин и мне не безразлично, как пройдёт чемпионат, и какое

впечатление останется у гостей нашего города», — сказал Александр.

По-мнению спортсмена, кроссфит —

идеальный спорт, он максимально приближен к жизненным реалиям и делает

человека физически подготовленным к любым ситуациям. Выбор пожарных

находит очень удачным.

«В работе пожарного и спасателя нужны

разносторонние навыки, и кроссфит как раз даёт такую возможность. Если к силовым упражнениям добавить профессиональную специфику, например,

тренироваться в боевой одежде и со специализированным инструментом, то физическое состояние бойца можно довести до очень высокого уровня. Для занятий кроссфитом не требуется никакого спортивного таланта, эти упражнения доступны для всех», — пояснил Александр Лашков.

Освещать ход чемпионата, пропагандируя

здоровый образ жизни и продвигая спорт в широкие массы, вызвались не только ведомственные издания МЧС России, но и государственные, а также

частные средства массовой информации.

Елена Густарёва, главный редактор всероссийского информационно-аналитического журнала «Служба спасения 112»:

«Вся многолетняя история нашего издания

связана с людьми, чьё призвание спасать и сохранять человеческую жизнь.

Идеология журнала — это популяризация пожарного и спасательного дела,

других профессий системы МЧС, пропаганда безопасности жизнедеятельности и всего, что связано с защитой населения. Пройти мимо столь масштабного

события, демонстрирующего эталон боевой готовности российского

пожарного-спасателя, редакция просто не могла, и мы с удовольствием

выполним миссию генерального информационного партнёра

пожарно-спасательного кроссфита».