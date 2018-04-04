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Восемь новых современных кинозалов будет оборудовано в Иркутской области в 2018 году
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Восемь новых современных кинозалов будет оборудовано в Иркутской области в 2018 году 

Хот 54 минуты назад
Фото: Хот
в 2018 году в населённых пунктах с численностью до 500 тыс. жителей.
Субсидии Фонда кино конкурса получат два кинозала в Усолье-Сибирском, по  одному — в Белореченском, Бирюсинске, Киренске, Усть-Илимске, Заларях и  Зиме. Об этом сообщил директор Иркутского областного кинофонда Андрей
Сальников.
— Мы очень рады, что муниципальные образования активно приняли участие в  конкурсе, подали заявки и сделали это при поддержке Губернатора и  Правительства Иркутской области. Такое количество кинотеатров в  муниципалитетах за один год появится впервые, — отметил Андрей
Сальников.
Средства предоставляются на каждый кинозал в размере до 5 млн рублей на  безвозвратной основе. Обязательным условием для переоборудованного
кинозала является демонстрация фильмов отечественного производства в  объёме не менее 50% киносеансов в квартал.
Напомним, в 2015 — 2017 годах Фонд кино уже выделял средства на  модернизацию и оснащение цифровым оборудованием кинотеатров. В Иркутской
области в первой и второй волне конкурса победили Байкальск, Алзамай и  Черемхово. Четвёртый этап выиграли Куйтун, где открытие кинотеатра
запланировано на июнь этого года, а также Бохан и Качуг, где  современные кинозалы начнут работу в сентябре.
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