Восемь новых современных кинозалов будет оборудовано в Иркутской области в 2018 году 

в 2018 году в населённых пунктах с численностью до 500 тыс. жителей.
Субсидии Фонда кино конкурса получат два кинозала в Усолье-Сибирском, по одному — в Белореченском, Бирюсинске, Киренске, Усть-Илимске, Заларях и Зиме. Об этом сообщил директор Иркутского областного кинофонда Андрей
Сальников.
— Мы очень рады, что муниципальные образования активно приняли участие в конкурсе, подали заявки и сделали это при поддержке Губернатора и Правительства Иркутской области. Такое количество кинотеатров в муниципалитетах за один год появится впервые, — отметил Андрей
Сальников.
Средства предоставляются на каждый кинозал в размере до 5 млн рублей на безвозвратной основе. Обязательным условием для переоборудованного
кинозала является демонстрация фильмов отечественного производства в объёме не менее 50% киносеансов в квартал.
Напомним, в 2015 — 2017 годах Фонд кино уже выделял средства на модернизацию и оснащение цифровым оборудованием кинотеатров. В Иркутской
области в первой и второй волне конкурса победили Байкальск, Алзамай и Черемхово. Четвёртый этап выиграли Куйтун, где открытие кинотеатра
запланировано на июнь этого года, а также Бохан и Качуг, где современные кинозалы начнут работу в сентябре.