Восемь новых современных кинозалов будет оборудовано в Иркутской области в 2018 году

в 2018 году в населённых пунктах с численностью до 500 тыс. жителей.

Бирюсинске, Киренске, Субсидии Фонда кино конкурса получат два кинозала в Усолье-Сибирском , по одному — в Белореченском Усть-Илимске , Заларях и Зиме. Об этом сообщил директор Иркутского областного кинофонда Андрей

Сальников.

— Мы очень рады, что муниципальные образования активно приняли участие в конкурсе, подали заявки и сделали это при поддержке Губернатора и Правительства Иркутской области . Такое количество кинотеатров в муниципалитетах за один год появится впервые, — отметил Андрей

Сальников.

Средства предоставляются на каждый кинозал в размере до 5 млн рублей на безвозвратной основе. Обязательным условием для переоборудованного

кинозала является демонстрация фильмов отечественного производства в объёме не менее 50% киносеансов в квартал.

Напомним, в 2015 — 2017 годах Фонд кино уже выделял средства на модернизацию и оснащение цифровым оборудованием кинотеатров. В Иркутской

Алзамай и области в первой и второй волне конкурса победили Байкальск Черемхово . Четвёртый этап выиграли Куйтун , где открытие кинотеатра

запланировано на июнь этого года, а также Бохан и Качуг, где современные кинозалы начнут работу в сентябре.