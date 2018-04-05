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В восьми городах и поселках Иркутской области в 2018 году появятся новые кинозалы
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В восьми городах и поселках Иркутской области в 2018 году появятся новые кинозалы 

ТАСС 1 час назад
Фото: Хот
ИРКУТСК, 5 апреля. /ТАСС/. Восемь новых современных кинозалов появятся за счет федеральных субсидий в различных городах и поселках Иркутской области в этом году. Открытие такого количества кинотеатров одновременно в регионе произойдет впервые, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.
"Субсидии Фонда кино… получат два кинозала в Усолье-Сибирском, по одному — в Белореченском, Бирюсинске, Киренске, Усть-Илимске, Заларях и Зиме", — говорится в сообщении.
Средства предоставляются на каждый кинозал в размере до 5 млн рублей на безвозвратной основе. Обязательным условием для переоборудованного кинозала является демонстрация фильмов отечественного производства в объёме не менее 50% киносеансов в квартал.
В пресс-службе напомнили, что в 2015 — 2017 гг. Фонд кино уже выделял средства на модернизацию и оснащение цифровым оборудованием кинотеатров. В Иркутской области в первой и второй волне конкурса победили Байкальск, Алзамай и Черемхово. Четвёртый этап выиграли Куйтун, где открытие кинотеатра запланировано на июнь этого года, а также Бохан и Качуг, где современные кинозалы начнут работу в сентябре.
Для получения нынешний субсидий заявки из Иркутской области подавали в общей сложности 10 учреждений. «С учетом что в Саянске уже есть современный кинозал, владелец которого хотел его модернизировать, а в поселке Хомутово заявка формировалась с опозданием, восемь победителей — очень высокий результат», — считает начальник отдела регионального проката Иркутского областного кинофонда Елена Мурзина. По ее словам, сеть кинотеатров, насчитывающая в регионе к 1990-м годам около 500 точек проката, сейчас составляет 110 кинозалов в 52 населенных пунктах. Однако, в последней время эта индустрия на территории области «испытывает ощутимый подъем: кино приходит в те населенные пункты, где его не было по 20-30 и даже 40 лет».
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству разработать новые механизмы финансовой поддержки отечественной кинематографии в регионах. При этом должны быть задействованы средств внебюджетных источников, которые будут направлены в целях развития региональных продюсерских центров и проката национальных фильмов.
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