40 млн рублей потратят власти Ростова на ливневки

На содержание дождевой канализации и искусственных сооружений городские власти планируют потратить 40,2 млн рублей. Документы размещены на портале госзакупок.

Подрядчик обязан будет на протяжении 2018 года чистить водопропускные трубы и промывать водопроводы. Ему необходимо будет также заменить более 3000 старых чугунных люков на новые, обновить дождеприёмники и смонтировать новые с аварийным сбросом воды.

Заявки на участие принимаются до 18 апреля 2018 года, победитель станет известен уже 20 апреля.