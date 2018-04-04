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40 млн рублей потратят власти Ростова на ливневки
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Шойгу предупредил о новой угрозе

40 млн рублей потратят власти Ростова на ливневки 

Деловое сообщество 56 минут назад
На содержание дождевой канализации и искусственных сооружений городские власти планируют потратить 40,2 млн рублей. Документы размещены на портале госзакупок.
Подрядчик обязан будет на протяжении 2018 года чистить водопропускные трубы и промывать водопроводы. Ему необходимо будет также заменить более 3000 старых чугунных люков на новые, обновить дождеприёмники и смонтировать новые с аварийным сбросом воды.
Заявки на участие принимаются до 18 апреля 2018 года, победитель станет известен уже 20 апреля.
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