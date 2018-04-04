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Глеб Никитин: «Операторы сотовой связи видят перспективу в развитии сетей передачи данных в Нижегородской области»
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Глеб Никитин: «Операторы сотовой связи видят перспективу в развитии сетей передачи данных в Нижегородской области» 

Нижегородская правда 57 минут назад
Фото: Нижегородская правда
«Операторы сотовой связи видят перспективу в развитии сетей передачи данных на территории Нижегородской области», — сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин.
Ежегодно 4 апреля отмечается Международный день интернета. По словам Глеба Никитина, Нижегородская область показывает хорошие результаты по охвату населения интернет-услугами. «Большая часть населения нашего региона обеспечена услугами широкополосного доступа в интернет. Технология доступа в сеть интернет по беспроводным технологиям (2g, 3g, 4g) доступна для 99% жителей области. Операторы сотовой связи видят перспективу во вложении средств в развитие сетей передачи данных на территории Нижегородской области», — подчеркнул глава региона.
Он также отметил, что на сегодняшний день в эксплуатацию введена 121 общедоступная точка доступа Wi-Fi в регионе.
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