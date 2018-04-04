Весь мир — одна семья. Антон Кротов поделился секретами путешествий налегке

О жизни вольных путешественников и о том, можно ли превратить Югру в туристическую мекку Антон рассказал читателям «АиФ-Югра»

Истинная культура — вне тура

Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и Антон Кротов: К вам я приехал с просветительской целью, поделиться накопленным опытом с начинающими и опытными путешественниками. Прочитал лекции в Сургуте Нижневартовске . После лекции, проведённой в Сургуте, по многочисленным просьбам согласился на ещё одну встречу. Вторая лекция была посвящена США

Корреспондент АиФ-Югра: Как добирались до Ханты-Мансийска? Излюбленным методом — автостопом?

— Да, автостопом из Сургута. Это один из видов передвижения вольных путешествий. Автостоп на морозе был очень хорош, охотно остановилась первая же машина и отвезла сперва в Музей Моста, потом на поворот на Пыть-Ях , затем на Пойковский и далее до Ханты-Мансийска. Здесь хорошая дорога, и по ней я раньше не ездил.

— Расскажите подробнее о вольных путешествиях.

— В каждой стране есть 1% территорий, специально подготовленных для туристов. Люди покупают путёвки, летают на море, живут в отелях и видят лишь малую часть богатой культуры. Принцип вольных путешествий — увидеть мир, колорит и самобытность каждой страны в натуральном виде. Каждый сам выбирает способ передвижения, чаще всего, это автостоп: машина, поезд, корабль или какая-нибудь баржа. Таким образом, вы знакомитесь с большим количеством самых разных людей. Из разговоров многое становится ясно. Также вы видите настоящую жизнь: живёте в одних условиях с ними, пробуете на вкус их еду, делите с ними ночлег. Я спал как в дорогих домах, на мягких перинах, так и вместе с папуасами на полу. Весь мир — это одна большая семья.

Лучший вклад — доброе дело

— Как вы преодолеваете языковой барьер? Учите языки самостоятельно или вам кто-то помогает?

— Глупо мнение о том, что нужно изучать языки заранее. Это маркетинговые ходы репетиторов. Я начинаю изучать язык по дороге в страну. Отправляясь в дорогу, запоминаю 6 самых распространённых и главных слов. Потом постепенно ещё запоминаю слова, затем глаголы. Всё как-то само собой получается при общении.

— Путешествовать автостопом не страшно? И где вы останавливаетесь на ночлег?

— Не страшно. Есть такое понятие как изобилие мира. Т.е. в каждом городе из 1000 мест найдётся 1 место именно для вас. То, что вы вкладываете в мир, возвращается обратно. Поясню. Вкладывать в изобилие мира намного важнее, чем вкладывать деньги в банк. Если вы вкладываете добро, кому-то помогаете, значит, вселенная потом обязательно поможет вам. Этот принцип действует всегда.

Ночлег… Готовых адресов во всех городах я вам не дам — ищите сами. Пользуйтесь советами, данными в книге «Практика вольных путешествий»: изучайте тусовки, монастыри, турклубы, общежития… Также помните, что есть заводы, котельные, пожарные части ( МЧС ), религиозные заведения, школы, собрания по интересам… Дружите с другими путешественниками и обменивайтесь адресами с ними. В век Интернета это делать всё проще! Мой друг, например, всегда останавливается в пожарной части. Там тепло и есть душ. Он уже побывал в 50-ти «пожарках».

На север — за общением с особыми людьми

— А в Ханты-Мансийске где жили?

— На ночлег нас пригласил коучсёрфер (человек, помогающий путешественникам) в гараж. Тут есть и обитаемые гаражи, со всеми удобствами. В гараже имеется отопление, так что не холодно. Это распланированный маршрут, мы согласовываем заранее города, где будут проходить лекции, и пристанище.

— Вы уже путешествовали по нашему округу, какие достопримечательности вас заинтересовали?

— В вашем округе мне нравятся мамонты, мосты в Ханты-Мансийске и Сургуте. Мне нравится смешное название города Лангепас . Смешной город — смешное название. Сургут нравится, как город, большой. А у вас, в Ханты-Мансийске, очень много скульптур, вообще самый скульптурный город России . Столица округа рождает двойственное ощущение. С одной стороны, торговые центры, красивые новые здания, много скульптур и красот, с другой стороны, ещё многие люди живут в избушках, а другие — в двухэтажных деревянных бараках, а некоторые даже в гаражах, как мой знакомый.

— Как вы относитесь к природе нашего края? Как она выглядит на фоне других стран, которые вы видели?

— Северная природа очень хороша, только летом комаров бы куда-нибудь убрать, что вы их не истребите? (Антон хлопает себя по руке, будто убивает комара).

— Как?

— Репеллент какой-нибудь «распузырить» над лесом (улыбается).

— У нас сейчас много усилий вкладывают в развитие туризма, как думаете, получится привлечь в Югру толпы туристов?

— Это возможно только в глобальном масштабе: сделать Россию безвизовой для всех стран, но это, конечно, не ваша функция. Ну, или особый режим для вашего региона, чтобы люди могли приехать сюда без визы, но вы, опять же, не сможете этого сделать. А вообще железную дорогу до Ханты-Мансийска проведите! Но тоже сложно.

— Что вы расскажете своим знакомым о нашем округе? Посоветует ли кому-нибудь сюда приехать?

— Смотря, что спросят, верно? В целом, в Югре и на Ямале люди очень хорошие, более открытые, чем в центральной России, и каждый встреченный человек — целая энциклопедия северной жизни. За общением с этими интересными людьми и стоит ехать на север.

Домой надо возвращаться

— Вам когда-нибудь хотелось остановиться? Зависнуть в одном месте и не путешествовать?

Архангельске, — Я где-то и останавливаюсь. Всегда заранее это продумываю и делаю проект «Дом для всех». Снимаю на два-четыре месяца квартиру или дом. Каждый человек в мире может приехать в этот дом, пожить какое-то время. Большинство делают это бесплатно. Обязательного денежного взноса нет. Так я жил, например, во Владивостоке Стамбуле , Душанбе, сейчас поживу в Улан-Удэ , потом во Владивостоке ещё раз буду, там на три месяца задержусь. Я живу, где хочу, в самых разных местах.

— Вы говорите, что в год путешествуете по 11-12 месяцев. А бывает желание бросить всё и вернуться домой?

— Нужно возвращаться домой! У меня там родители. Им нужно помогать. Иногда я маму вытаскиваю с собой в путешествия. В Москве у меня друзья, много покупателей моих книг. Суммарно получается, что месяц-полтора в году бываю дома.

— Куда двинетесь дальше?

— На Восток. Вообще у меня уже на три года маршрут распланирован.

— И последний вопрос: где берёте деньги к существованию?

— Продаю свои товары, книги. Есть люди, которые делают пожертвования на развитие и реализацию наших проектов.