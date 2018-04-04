Банк России потратит 25 млн на мониторинг соцсетей

Москва , 4 апреля — «Вести. Экономика». ЦБ начинает ежедневный мониторинг соцсетей. Регулятор выбрал исполнителя этой миссии — диджитал-агентство «Далее», которое выиграло открытый конкурс в системе закупок «Сбербанк АСТ».

Цена контракта — 25 млн руб. Список соцсетей будет обсуждаться с ЦБ на этапе планирования.

Соцмедиа стали значимым источником информации для ЦБ — они позволяют доносить до населения сведения о решениях регулятора, ставках по вкладам и кредитам. Поэтому для Банка России важно проводить мониторинг не только СМИ, но и социальных сетей, чтобы понимать запросы общества и вовремя на них реагировать, заявили "Известиям" в ЦБ.

Диджитал-агентство будет не только анализировать информацию, но и давать советы по реагированию на инфоповоды.

Всего за год проведут три информационных кампании. Также планируется снять видеоролик о современных технологиях для проекта Банка России «Финансовая грамотность».