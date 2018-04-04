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Банк России потратит 25 млн на мониторинг соцсетей
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Банк России потратит 25 млн на мониторинг соцсетей 

Вести Экономика 37 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 4 апреля — «Вести. Экономика». ЦБ начинает ежедневный мониторинг соцсетей. Регулятор выбрал исполнителя этой миссии — диджитал-агентство «Далее», которое выиграло открытый конкурс в системе закупок «Сбербанк АСТ».
Цена контракта — 25 млн руб. Список соцсетей будет обсуждаться с ЦБ на этапе планирования.
Соцмедиа стали значимым источником информации для ЦБ — они позволяют доносить до населения сведения о решениях регулятора, ставках по вкладам и кредитам. Поэтому для Банка России важно проводить мониторинг не только СМИ, но и социальных сетей, чтобы понимать запросы общества и вовремя на них реагировать, заявили "Известиям" в ЦБ.
Диджитал-агентство будет не только анализировать информацию, но и давать советы по реагированию на инфоповоды.
Всего за год проведут три информационных кампании. Также планируется снять видеоролик о современных технологиях для проекта Банка России «Финансовая грамотность».
Большинство интернет-пользователей не посещают сайты госорганов, но почти каждый гражданин зарегистрирован в той или иной соцсети. Поэтому сайт — это уже вчерашний день, сегодня любая госструктура должна говорить с человеком без посредников, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. По его мнению, изучая информацию в соцмедиа, ЦБ сможет быстро реагировать на запросы общества и, возможно, корректировать свои действия.
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