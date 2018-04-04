«Изделия из пластмассы» оказались рогами копытных и пакетами с замороженной кровью в Приморье

Сотрудниками транспортной полиции во взаимодействии с госинспекторами Управления Россельхознадзора задержано более восьми тонн рогов лося и оленя, а также более 12 тонн замороженной крови животных, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Россельхознадзор.

Так, в транспортной железнодорожной накладной на контейнер были заявлены «изделия из пластмассы». Вместо них полицейские обнаружили рога диких парнокопытных и замороженную кровь диких животных, упакованную в пропиленовые мешки без маркировки.

Специалистам потребовалось несколько часов для осмотра задержанного груза. Определено три вида животных, чьи рога были погружены в данный контейнер: лося (5670 кг), благородного оленя (1600 кг) и северного оленя (800 кг).

Замороженной «крови» животного происхождения в белых полипропиленовых мешках без маркировки изготовителя оказалось 429 пакетов, вес которых составил 12220 килограмм.

Ветеринарные сопроводительные документы отсутствовали.