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«Изделия из пластмассы» оказались рогами копытных и пакетами с замороженной кровью в Приморье
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«Изделия из пластмассы» оказались рогами копытных и пакетами с замороженной кровью в Приморье 

Primpress 37 минут назад
Фото: Primpress
Сотрудниками транспортной полиции во взаимодействии с госинспекторами Управления Россельхознадзора задержано более восьми тонн рогов лося и оленя, а также более 12 тонн замороженной крови животных, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Россельхознадзор.
Так, в транспортной железнодорожной накладной на контейнер были заявлены «изделия из пластмассы». Вместо них полицейские обнаружили рога диких парнокопытных и замороженную кровь диких животных, упакованную в пропиленовые мешки без маркировки.
Специалистам потребовалось несколько часов для осмотра задержанного груза. Определено три вида животных, чьи рога были погружены в данный контейнер: лося (5670 кг), благородного оленя (1600 кг) и северного оленя (800 кг).
Замороженной «крови» животного происхождения в белых полипропиленовых мешках без маркировки изготовителя оказалось 429 пакетов, вес которых составил 12220 килограмм.
Ветеринарные сопроводительные документы отсутствовали.
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