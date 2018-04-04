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Спасатели сняли рыбаков с дрейфующей льдины возле Увека
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Шойгу предупредил о новой угрозе

Спасатели сняли рыбаков с дрейфующей льдины возле Увека 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Тонкий лед не пугает саратовских рыбаков. Так, вчера вечером, 3 апреля, сотрудники областной службы спасения сняли двух «папанинцев» с дрейфующих льдин. Рыбаки оказались отрезаны от берега и дрейфовали по Волге на дрейфующей льдине.
Как сообщили «АиФ-Саратов» в облспасе, ЧП произошло около железнодорожного моста в Заводском районе областного центра. В считанные минуты спасатели выдвинулись с базы в Затоне, и добрались до указанного места на судне с воздушной подушкой.
Рыбаки — 40-летние мужчины, сильно перепугались, но охлаждение они не получили, и остались здоровы. Госпитализация не потребовалась. Их отбуксировали на сушу и отпустили по домам.
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