Спасатели сняли рыбаков с дрейфующей льдины возле Увека

Тонкий лед не пугает саратовских рыбаков. Так, вчера вечером, 3 апреля, сотрудники областной службы спасения сняли двух «папанинцев» с дрейфующих льдин. Рыбаки оказались отрезаны от берега и дрейфовали по Волге на дрейфующей льдине.

Как сообщили «АиФ-Саратов» в облспасе, ЧП произошло около железнодорожного моста в Заводском районе областного центра. В считанные минуты спасатели выдвинулись с базы в Затоне, и добрались до указанного места на судне с воздушной подушкой.

Рыбаки — 40-летние мужчины, сильно перепугались, но охлаждение они не получили, и остались здоровы. Госпитализация не потребовалась. Их отбуксировали на сушу и отпустили по домам.