РБК составил рейтинг самых востребованных франшиз в 2017 году

Первое место в топ-50 самых популярных франшиз, по версии РБК, в 2017 г. сохранила фирма «1С», специализирующаяся на дистрибуции, поддержке и разработке компьютерных программ и баз данных. За год с ней было заключено 698 контрактов франчайзинга.

На втором месте «Додо Пицца», которая за год поднялась в рейтинге на 13 строчек (число заключенных в 2017 г. контрактов — 128). Третье место, как и в 2016 г., заняла диагностическая лаборатория «Гемотест» (101 контракт).

В первую десятку также вошли гипермаркет детских игрушек «Бегемот», агрохолдинг «Чебаркульская птица», сеть магазинов электроинструмента «220 Вольт», «Сибирская заправка», автосервис «Вилгуд», лабораторная служба «Хеликс» и автоломбард «Национальный кредит».