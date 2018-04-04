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РБК составил рейтинг самых востребованных франшиз в 2017 году
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РБК составил рейтинг самых востребованных франшиз в 2017 году 

Ведомости 58 минут назад
Фото: Ведомости
Первое место в топ-50 самых популярных франшиз, по версии РБК, в 2017 г. сохранила фирма «1С», специализирующаяся на дистрибуции, поддержке и разработке компьютерных программ и баз данных. За год с ней было заключено 698 контрактов франчайзинга.
На втором месте «Додо Пицца», которая за год поднялась в рейтинге на 13 строчек (число заключенных в 2017 г. контрактов — 128). Третье место, как и в 2016 г., заняла диагностическая лаборатория «Гемотест» (101 контракт).
В первую десятку также вошли гипермаркет детских игрушек «Бегемот», агрохолдинг «Чебаркульская птица», сеть магазинов электроинструмента «220 Вольт», «Сибирская заправка», автосервис «Вилгуд», лабораторная служба «Хеликс» и автоломбард «Национальный кредит».
При составлении рейтинга использовались данные Роспатента о товарных знаках, по которым в течение 2017 г. были зарегистрированы договоры коммерческой концессии. Место франшизы в рейтинге определялось количеством заключенных в 2017 г. договоров. Если этот показатель совпадал у нескольких торговых марок, тогда более высокое место занимала компания, лидирующая по общему числу контрактов.
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