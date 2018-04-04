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Средний Урал попал во «фронтовую десятку»
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Средний Урал попал во «фронтовую десятку» 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Свердловская область вошла в ТОП-10 лучших регионов России по качеству капремонта многоквартирных домов, произведенного в 2017 году. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в областном департаменте информационной политики.
Рейтинг был составлен экспертами Общросийского народного фронта (ОНФ). Он основан на четырех основных критериях: процент выполнения 30-летних программ капремонта, собираемость взносов, эффективность их использования, исполнение годовых планов.
Стоит отметить, что по объемам капремонта Свердловская область уверенно занимает третью позицию по России. В 2017 году в регионе отремонтировано 4 360 многоквартирных домов. По словам гендиректора Фонда капремонта МКД Свердловской области Станислава Суханова, каждый двадцатый дом, отремонтированный в России, находится на Среднем Урале. В 2018 году областные власти планируют привести в порядок 1 400 зданий в 75 муниципалитетах региона.
Ранее по теме: Свердловский Фонд ублажил 147 тысяч человек
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