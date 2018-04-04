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На Крымское побережье высадится ямальский десант
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На Крымское побережье высадится ямальский десант 

ИА Север-Пресс 58 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Отряд ямальцев, в составе которого 35 курсантов и 5 инструкторов, высадится на Крымское побережье, чтобы провести лето в воинской части 49311. Курсанты военно-патриотического центра «Вымпел-Ямал» намерены испытать все тяготы и лишения солдатской жизни — жизнь в казарме, ранний подъем, физические нагрузки и отсутствие кулинарных изысков.
Три недели 30 лучших курсантов клуба из Нового Уренгоя, Надыма, поселка Тазовский и 5 подростков из других российских регионов, отмеченных путевками за особые заслуги в учебе и поведении, пройдут курс допризывной подготовки. В обширной программе строевая и огневая подготовка, знакомство с тактикой ведения боя, занятия в конном клубе, погружение в море в водолазном снаряжении и даже покорение неба. С белым куполом парашюта ямальцев будут знакомить профессионалы из ДОСААФ. Также участников ждут экскурсии по Крыму, музеям боевой славы города-героя Севастополя и поход в горы.
«Это будет уже четвертая поездка курсантов нашего клуба в воинскую часть. Так подростки готовятся к службе в армии, у них есть уникальная возможность познакомиться с буднями солдата-срочника, побороть страх перед армейской службой. В поездку отправятся только подготовленные курсанты, возраст не является основным критерием отбора. В прошлом году самому младшему курсанту было всего десять лет, но он был так хорошо подготовлен, что у нас даже не возникло сомнений в его силах», — рассказал руководитель региональной общественной организации ЯНАО «Вымпел-Ямал» Александр Сергиенко.
Проект организации «Черноморский рубеж — 2018» стал обладателем президентского гранта в размере 500 тыс. рублей по итогам конкурсов 2017 года. Это самый дорогой проект организации, президентский грант покрывает только треть расходов.
ИА Север-Пресс: последние новости
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