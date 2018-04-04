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Полицейские ведут розыск пропавшей жительницы Байкальска
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Полицейские ведут розыск пропавшей жительницы Байкальска 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
Сотрудники отдела МВД России по  Слюдянскому району устанавливают местонахождение Ёлгиной Любовь
Яковлевны, 1941 года рождения, проживающей в г. Байкальске. 2 апреля
около 12 часов дня в дежурную часть отделения полиции г. Байкальса
обратился муж пропавшей с заявлением о розыске жены. Со слов
родственников установлено, что женщина 31 марта вернулась из Иркутска,
где проживала у дочери несколько дней, но домой до настоящего времени не  пришла. Пенсионерка страдает амнезией.
Приметы: рост 148-150 сантиметров, телосложение плотное, глаза карие, волосы темные с сединой, стрижка короткая.
Была одета: берет вязанный черного цвета,
куртка матерчатая светло коричневого цвета, кофта светлого цвета,
рейтузы черного цвета, сапоги зимние черного цвета. При себе имела пакет
с лекарствами жёлтого цвета.
Граждан, видевших или что-либо знающих о  местонахождении Ёлгиной Любовь Яковлевны, полиция просит обращаться по  телефону 8 (39542) 37144 (дежурная часть отделения полиции г.
Байкальска), или 102.
Сотрудники полиции совместно с волонтерами продолжают поиск пенсионерки.
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