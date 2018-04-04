Полицейские ведут розыск пропавшей жительницы Байкальска

Сотрудники отдела МВД России по Слюдянскому району устанавливают местонахождение Ёлгиной Любовь

Яковлевны, 1941 года рождения, проживающей в г. Байкальске . 2 апреля

около 12 часов дня в дежурную часть отделения полиции г. Байкальса

обратился муж пропавшей с заявлением о розыске жены. Со слов

родственников установлено, что женщина 31 марта вернулась из Иркутска

где проживала у дочери несколько дней, но домой до настоящего времени не пришла. Пенсионерка страдает амнезией.

Приметы: рост 148-150 сантиметров, телосложение плотное, глаза карие, волосы темные с сединой, стрижка короткая.

Была одета: берет вязанный черного цвета,

куртка матерчатая светло коричневого цвета, кофта светлого цвета,

рейтузы черного цвета, сапоги зимние черного цвета. При себе имела пакет

с лекарствами жёлтого цвета.

Граждан, видевших или что-либо знающих о местонахождении Ёлгиной Любовь Яковлевны, полиция просит обращаться по телефону 8 (39542) 37144 (дежурная часть отделения полиции г.

Байкальска), или 102.

Сотрудники полиции совместно с волонтерами продолжают поиск пенсионерки.