Бизнесмены Приморья договорились о сотрудничестве с Южной Кореей

Открывая встречу, Константин Богданенко отметил, что Приморье — центр деловой активности России на Дальнем Востоке, которая сегодня выражается в запуске особых режимов ведения бизнеса — территорий опережающего развития и Свободного порта. Руководство края проводит активную работу по установлению сотрудничества с территориями стран АТР, провинция Кёнги — один из перспективных партнеров.

«Сейчас взаимодействие России и Южной Кореи переживает положительный период. Мы уверены, что сможем найти много новых поводов для бизнес-сотрудничества. Это касается организации крупных производств, развития сельского хозяйства, информационных технологий. Будем рады видеть вас в числе участников четвертого Восточного экономического форума и конференции Ассоциации азиатских технопарков. Будем рады приветствовать вас в Приморье и как инвестиционных партнеров, и как участников совместных проектов, которые могут стартовать на территории края», — поприветствовал собеседника Константин Богданенко.

Ли Дже Юль подтвердил, что провинция Кенги занимает первое место по числу предприятий в Республике Корея, поэтому по праву может называться самым экономически развитым регионом страны. Первый вице-губернатор провинции Кёнги отметил, что представляемый им регион также заинтересован в налаживании сотрудничества с Приморьем.

«Приморский край является важным регионом для нашей страны — мы хорошие друзья и соседи. Высокотехнологичные отрасли, технодолины у нас очень развиты. В этом плане, я уверен, если мы объединим наши потенциалы: фундаментальные науки России и навык коммерциализации Республики Корея, сможем добиться большого успеха, выйти на мировой рынок с конкурентным продуктом. Обязательно рассмотрим вопрос об участии нашей делегации в ВЭФ и конференции Ассоциации технопарков», — обозначил он.

Константин Богданенко также упомянул, что на острове Русский во Владивостоке может появиться одна из первых в стране научно-технологических долин на базе вуза. Заместитель главы Приморья выразил интерес в обмене опытом и предложил южнокорейским партнёрам рассмотреть данный проект в качестве объекта инвестирования.

Участники встречи сошлись во мнении, что одно из важнейших направлений сотрудничества — взаимодействие бизнеса обеих стран. Ли Дже Юль заверил, администрация провинции будет прикладывать все усилия для его развития и поддержки.

Так, один из примеров делового сотрудничества сегодня демонстрирует приморская компания «Эталон», которая занимается в крае тремя направлениями: девелопментом, гостинично-ресторанным бизнесом, а также окнами, потолками и фасадами.

«Есть особые требования по технологическим элементам оконных профилей — наша продукция по всем требованиям проходит на рынки Южной Кореи. На сегодня доля экспортных продаж в РК невысокая, всего 1%. В прошлом году около 200 тысяч долларов составила. Но планируем выйти в этом году на объемы стоимостью 1 миллион долларов», — отметил руководитель группы компаний Антон Скорик

Первый вице-губернатор Ли Дже Юль подчеркнул, что администрация провинции будет оказывать содействие партнерам из Приморья.

«Мы также будем способствовать тому, чтобы предприятия нашей провинции успешно продвинулись в Свободный порт Владивосток», — добавил он.

На сегодняшний день, как отметил исполнительный директор Ассоциации поддержки резидентов Свободного порта Владивосток Денис Гарин, резидентами СПВ стали уже шесть южнокорейских компаний с общим объемом инвестиций 20 миллиардов рублей и планами по созданию более шести тысяч рабочих мест. Это различные проекты, начиная от производства бытовой химии до создания гольф-клуба.

В подтверждение договоренностей представители администрации провинции Кёнги, группы компаний «Эталон» и Ассоциации поддержки резидентов Свободного порта Владивосток подписали меморандум.