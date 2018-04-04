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Депутаты Законодательного Собрания Приморья выяснили, как повышают энергоэффективность в крае
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Депутаты Законодательного Собрания Приморья выяснили, как повышают энергоэффективность в крае
Primpress
1 час назад
Фото:
Primpress
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Депутаты комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности обсудили исполнение государственной подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в
Приморском крае
» на 2013-2020 годы, сообщает PRIMPRESS.
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