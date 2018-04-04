Какими талисманами пользовались на Руси

Русские люди издревле пользовались в своем быту огромным количеством оберегов и магических талисманов, призванных защищать от нечисти и приносить удачу. Многие из них мы знаем и сейчас. Самый простой — подкова — сохранил свое значение до наших дней. Найти на дороге оброненную лошадью подкову — к большой удаче. Подковку также вешали над входной дверью, приманивая таким образом в дом счастье и богатство.

Гребни, подвески, ключи

Еще одним часто используемым амулетом был женский гребень. Его богато украшали резьбой, а на плоской ручке изображали либо христианскую символику (крестики, иконки), либо конские головы и другие анималистические мотивы. Гребни были призваны защищать женщину от дурного глаза, зависти, злобы, а также приносить ей здоровье и удачу. Гребнями женщины на Руси не только расчесывали косы. Их еще носили в прическе в качестве украшения и оберега.

Подвески с конской головой, полумесяцем или крестиками были универсальными оберегами, но чаще их все-таки носили мужчины. Такие подвески-обереги называли лунницами. В дохристианскую эпоху вместе с лунницами мужчин и женщин даже хоронили. Символика подвесок уходит корнями в глубокую древность, еще в языческий период, поэтому на них много зооморфных изображений (птицы, лошадиные головы, рыбы).

Изготавливали лунницы из металла, украшали их колокольчиками, ключиками, иногда даже зубами убитых на охоте животных. Подвески за счет такого декора были «звучащими». Своим мелодичными перезвоном они отгоняли нечистую силу, которой наши предки очень боялись. Подвески постоянно носили на одежде или вешали на шею. Воины даже украшали ими свои латы. Позднее их заменили нательные кресты и ладанки. Ключи и сами по себе были мощными оберегами. Они защищали семейный очаг от злой силы, а человека — от порчи.

Бытовые обереги

Помимо специально изготовленных амулетов в качестве защитных предметов использовались самые разные бытовые вещи. Их было огромное количество. Как оберег от сглаза, за пазухой носили кусочек мыла. Красная шерстяная нитка, повязанная на руку, тоже оберегала от недоброго глаза, зависти, колдовства и даже болезней. Ее повязывали на руку еще в детском возрасте и потом носили постоянно. Прекрасно защищала от всевозможных бед свеча, принесенная со службы в церкви.

Чтобы в доме был лад, на стену вешали веник. У входной двери подвешивали бубенец (колокольчик), чтобы он своим звоном отгонял злых людей и разную нечисть. Уберечь дом от врагов помогала и иголка, воткнутая в укромное место в дверном проеме. В ушко этой иголки полагалось продеть белую нить, завязанную на 3 узелка.

Узлы и нитки имели для предков особое значение. Их часто использовали в качестве оберегов. Чтобы малыш не болел скарлатиной, вокруг его шеи 10 раз оборачивали шерстяную нитку. Нитка на ноге тоже оберегала от болезней. Считалось, что узлы отгоняют от человека злых духов и дают ему крепкое здоровье. Вязать их тоже надо было умеючи. Человек, который обладал этим секретным знанием, назывался узольником, т.е. вяжущим узлы.

Камни-следовики

В качестве амулетов часто использовали и камни с высеченными на них символическими изображениями ангелов, святых и пр. Особенно ценились камни-следовики, на которых якобы отпечатались стопы святых людей. Иногда их вмуровывали в стены христианских храмов.

Зеркала, кольца, куклы

Перстни (кольца) считались мощнейшими оберегами человека. На них высекали самые разные изображения и надписи, начиная от языческих символов и заканчивая словами молитв. Поскольку человек постоянно носил кольцо на руке, со временем оно как бы вбирало его энергию. Считалось плохим знаком, если кто-то надевал чужое кольцо. Отсюда пошла традиция не давать примерять обручальное колечко другой женщине, чтобы не отобрала женское счастье.

Также на кольцах гадали на суженых, пытаясь рассмотреть в гладкой поверхности металла свою судьбу. Аналогичное значение имели и зеркала. Они тоже были амулетами и одновременно средствами для гадания. Считалось, что при определенных обстоятельствах в зеркальной поверхности можно увидеть свою будущую судьбу или даже умершего человека.

Зеркала были самым таинственным амулетом, связывающим мир реальный с миром духов. Предки очень осторожно относились к зеркалам и берегли их. Нельзя было разбивать зеркало и смотреться в осколки, чтобы не разрушить свое счастье. Когда в доме кто-то умирал, зеркала обязательно завешивали (традиция сохранилась до сих пор). Это делалось для того, чтобы душа покойного не испугалась, не увидев в зеркальной глади своего отражения. Считалось, что она остается среди живых до самых поминок.

Кукла, как изображение человека, тоже была одним из самых распространенных оберегов. Парное изображение хозяйки и хозяина в виде небольших кукол считалось оберегом дома. Они приносили мир и любовь, дарили благополучие и достаток. Кукольные изображения разных духов и стихий природы часто использовали в празднованиях и магических ритуалах.