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Орловскую область вновь назвали регионом со слабой устойчивостью
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Орловскую область вновь назвали регионом со слабой устойчивостью 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Фонд «Петербургская политика» опубликовал мартовский рейтинг устойчивости регионов. Орловская Область вновь вошла в последнюю пятую группу субъектов с низкой устойчивостью.
Региона набрал 4,8 баллов и не показал динамики по сравнению с предыдущим рейтингом. В числе негативных событий были названы задержание бывшего гендиректора АО «Орелгортеплоэнерго» Владимира Дорофеева и падение на 5 пунктов позиции в Рейтинге командных игровых видов спорта Фонда «Петербургская политика» и газеты «Спорт-экспресс».
К позитивным тенденциям авторы рейтинга отнесли: планы холдинга «Мираторга» по строительству свинокомплексов и комбикормового завода с объемом инвестиций 25 млрд рублей; открытие торгово-выставочного павильона Орловской области в московском оптово-розничном центре «Фуд Сити»; утверждение кредиторами ЗАО «Дормаш» порядка продажи движимого имущества предприятия, средства от которой пойдут на погашение долгов по зарплате и запуск под Орлом нового комплекса переработки отходов компании «ЭкоСити».
В качестве заметных событий также отмечено выделение религиозным школам 17 млн рублей из бюджета региона.
Напомним, рейтинг Фонда «Петербургская политика» публикуется с 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах Российской Федерации. Он определяется экспертами Фонда по 10-балльной шкале, где 10 — максимальная оценка, 1 — минимальная.
Сообщение Орловскую область вновь назвали регионом со слабой устойчивостью появились сначала на РИА 57.
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