Орловскую область вновь назвали регионом со слабой устойчивостью

Фонд «Петербургская политика» опубликовал мартовский рейтинг устойчивости регионов. Орловская Область вновь вошла в последнюю пятую группу субъектов с низкой устойчивостью.

Региона набрал 4,8 баллов и не показал динамики по сравнению с предыдущим рейтингом. В числе негативных событий были названы задержание бывшего гендиректора АО «Орелгортеплоэнерго» Владимира Дорофеева и падение на 5 пунктов позиции в Рейтинге командных игровых видов спорта Фонда «Петербургская политика» и газеты «Спорт-экспресс».

К позитивным тенденциям авторы рейтинга отнесли: планы холдинга «Мираторга» по строительству свинокомплексов и комбикормового завода с объемом инвестиций 25 млрд рублей; открытие торгово-выставочного павильона Орловской области в московском оптово-розничном центре «Фуд Сити»; утверждение кредиторами ЗАО «Дормаш» порядка продажи движимого имущества предприятия, средства от которой пойдут на погашение долгов по зарплате и запуск под Орлом нового комплекса переработки отходов компании «ЭкоСити».

В качестве заметных событий также отмечено выделение религиозным школам 17 млн рублей из бюджета региона.

Напомним, рейтинг Фонда «Петербургская политика» публикуется с 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах Российской Федерации . Он определяется экспертами Фонда по 10-балльной шкале, где 10 — максимальная оценка, 1 — минимальная.