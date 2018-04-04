В Майкопе назначен новый руководитель управления по опеке и попечительству

Управление возглавила Галина Анатольевна Дорошенко. Об этом сообщили в администрации Майкопа.

С 2004 года по настоящее время Галина Дорошенко занимала должность заведующего отдела ЗАГС г. Майкопа

Мэр Майкопа призвал нового руководителя усилить работу в сфере опеки и попечительства над людьми, которые требуют повышенного внимания и особой заботы. Это касается изучения будущих опекунов, контроля за отношением к попечителям и условиями их проживания, оперативного реагирования на различные тревожные процессы, а также исключения формального подхода к возникающим проблемам.