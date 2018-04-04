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В Майкопе назначен новый руководитель управления по опеке и попечительству
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В Майкопе назначен новый руководитель управления по опеке и попечительству 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Управление возглавила Галина Анатольевна Дорошенко. Об этом сообщили в администрации Майкопа.
С 2004 года по настоящее время Галина Дорошенко занимала должность заведующего отдела ЗАГС г. Майкопа.
Мэр Майкопа призвал нового руководителя усилить работу в сфере опеки и попечительства над людьми, которые требуют повышенного внимания и особой заботы. Это касается изучения будущих опекунов, контроля за отношением к попечителям и условиями их проживания, оперативного реагирования на различные тревожные процессы, а также исключения формального подхода к возникающим проблемам.
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