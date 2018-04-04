Антропологи связали форму лица неандертальцев с охотой в холодном климате

Если бы мы одели неандертальца в современную одежду, постригли и причесали, его облик все равно привлек бы внимание случайных прохожих. Лица наших вымерших родственников заметно отличались от наших — тяжелыми надбровными дугами, крупным носом и в целом более грубыми чертами. В статье, опубликованной журналом Proceedings of the Royal Society B, Стивен Роу (Stephen Wroe) и его коллеги из австралийского Университета Новой Англии попытались объяснить эти различия.

Разделение наших предков и неандертальцев произошло между 700 и 900 тысячами лет назад. Неандертальцы первыми мигрировали из Африки в Евразию и осваивали ее сотни тысяч лет, пережив несколько ледниковых эпох. Именно тогда у них могли выработаться и закрепиться черты, облегчающие существование в условиях сурового и холодного климата. И хотя они весьма и весьма похожи на нас, рост их был заметно меньше, а телосложение плотнее и мощнее. Крупное, вытянутое вперед лицо отличалось уменьшенным подбородком и большим широким носом.

Выдвинуто несколько гипотез для объяснения этих различий. Возможно, внешность неандертальцев позволяла им активно использовать челюсти и зубы для пережевывания сырого и грубого мяса крупной дичи — шерстистых носорогов, мастодонтов и так далее. Большой нос с крупными пазухами мог усиливать нагревание и увлажнение холодного воздуха при вдыхании. Вообще, более интенсивное дыхание должно было способствовать ускоренному сжиганию калорий для поддержания температуры тела в холодном климате (показано, что неандертальцы потребляли в среднем в полтора-два раза больше энергии, чем современные люди).

Команда ученых оценила эти гипотезы, опираясь на трехмерные модели черепов неандертальцев, современного человека, а также H. heidelbergensis, который мог быть нашим общим предком и обладать чертами, существовавшими еще до разделения обоих видов. По словам Роу, это первые компьютерные модели, которые учитывают анатомию внутренних поверхностей, таких как носовая полость. Их сравнение показало значительные различия между силой укуса у разных видов, причем не в пользу неандертальцев. К большому удивлению авторов, у современных людей он мощнее, что позволяет отбросить одну из старых гипотез.

3D-модель черепа неандертальца / ©Wroe et al., 2018

Полость носа неандертальцев и сапиенсов оказалась куда эффективнее в подогреве и увлажнении холодного воздуха, чем у предков-гейдельбергцев. Главное же преимущество неандертальцев — более интенсивное дыхание, которое, видимо, позволяло обеспечивать их «высокоэнергетический стиль жизни». По подсчетам авторов, их крупные носы с вместительными внутренними полостями были способны перекачивать (и при этом подогревать и увлажнять) вдвое большие объемы воздуха, чем наши. Похоже, узнаваемый облик неандертальцев стал результатом адаптации к активной, физически нагруженной охоте в условиях сурового климата древней Евразии.