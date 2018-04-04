В Саратове меняют старый аварийный водопровод

Коммунальщики продолжают работы по замене водовода по улице Шевыревская. Работы ведутся с 29 марта. Специалисты ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» приступили к замене аварийного водовода, поскольку эксплуатация старого грозила оставить без питьевого ресурса жителей.

— Будет проложен новый полиэтиленовый водопровод d225 мм длиной 162 метра. Срок службы нового трубопровода не менее 50 лет, — отметили в пресс-службе организации. — В настоящее время на данном участке проложена обсадная труба и проведены работы по прокладке 70 метров рабочей трубы.

Кстати, новые сети прокладываются способом горизонтально направленного бурения, что повышает КПД работ.