Ещё
В Саратове меняют старый аварийный водопровод
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Саратове меняют старый аварийный водопровод 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Коммунальщики продолжают работы по замене водовода по улице Шевыревская. Работы ведутся с 29 марта. Специалисты ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» приступили к замене аварийного водовода, поскольку эксплуатация старого грозила оставить без питьевого ресурса жителей.
— Будет проложен новый полиэтиленовый водопровод d225 мм длиной 162 метра. Срок службы нового трубопровода не менее 50 лет, — отметили в пресс-службе организации. — В настоящее время на данном участке проложена обсадная труба и проведены работы по прокладке 70 метров рабочей трубы.
Кстати, новые сети прокладываются способом горизонтально направленного бурения, что повышает КПД работ.
АиФ: последние новости
Саратовцев попросили не открывать канализационные люки в паводок Губернатор отметил активную гражданскую позицию земляков на выборах-2018 Под Саратовом ввели карантин из-за бешенных собак и буренок
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украине «перекроют» Керченский пролив751
Шойгу предупредил о новой угрозе87
Путин заявил о полном разгроме ИГ238
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
Американский офицер убил жену из России26
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение