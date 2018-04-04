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Прокурор: Бубенчик не подпадает под амнистию для майдановцев
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Прокурор: Бубенчик не подпадает под амнистию для майдановцев 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил Департамента спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Алексей Донской, передает УНИАН.
«Во-первых, об этом еще рано говорить. Во-вторых, там нет статьи 115 (УК), там только есть статья о покушении на правоохранителей, а в-третьих, этот закон является ничтожным, поскольку прописан так, что противоречит Уголовному процессуальному кодексу, в котором говорится о том, что любой закон, который не отвечает порядку, прописанному в УПК, не может быть применен», — отметил Донской.
Суд объявил в деле об избрании меры пресечения Бубенчику перерыв на неопределенный срок.
При этом сам Бубенчик на вопросы журналистов на суде отказался давать прямой ответ на вопрос, убивал ли он правоохранителей.
«Защитник народа уничтожает врага. Народ кто-то должен защищать. Я делал все, чтобы они дернули оттуда, с Майдана… А чего боятся: палки или автомата?» — заявил Бубенчик.
«20 лютого я робив усе, щоб вони втікали з Майдану», — заявив Іван Бубенчик, якого підозрюють у вбивстві працівників МВС на Майдані 20 лютого 2014-го pic.twitter.com/J5VK9WHLgI
— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 3 апреля 2018 г.
Примечательно, что на суд над Бубенчиком прибыли не только украинские националисты, но и глава Минздрава Ульяна Супрун.
О желании взять майдановца на поруки заявили нардепы Семен Семенченко и Владимир Парасюк.
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