Ещё
Луценко вступился за Бубенчика и раскритиковал подчиненных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Луценко вступился за Бубенчика и раскритиковал подчиненных 

Украина.ру 26 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом он написал в Facebook.
«Считают неправильной квалификацию действий участника Революции Достоинства И. Бубенчика, которую определили сотрудники Департамента спецрасследований С. Горбатюка», — указал Луценко.
Он также заявил, что после совещания принял решение о смене группы прокуроров в отношении данного эпизода расследования событий на Майдане. Теперь ее возглавит заместитель Луценко Алла Стрижевская.
«В течение дня жду от нее окончательного объективного решения в отношении квалификаций действий Ивана Бубенчика 18-20 февраля во время событий на Площади Независимости, определения его статуса в производстве, а также меры пресечения, которую можно к нему применить», — резюмировал Луценко.
За это решение Луценко уже поблагодарила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
Вчера Бубенчика взяли под стражу на время определения ему меры пресечения. При этом сотрудник Департамента спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Алексей Донской заявил, что на Бубенчика не распространяется амнистия для майдановцев.
«Во-первых, об этом еще рано говорить. Во-вторых, там нет статьи 115 (УК), там только есть статья о покушении на правоохранителей, а в-третьих, этот закон является ничтожным, поскольку прописан так, что противоречит Уголовному процессуальному кодексу, в котором говорится о том, что любой закон, который не отвечает порядку, прописанному в УПК, не может быть применен», — отметил Донской.
Украина.ру: последние новости
Дорогие друзья: Корпорация «Богдан» захватывает рынок общественного транспорта Захарова: Не удивлюсь, если завтра Мэй и соратники заявят, что их взломали русские хакеры Незнание закона спасло венгра, воевавшего за ДНР, от тюрьмы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе247
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США38
Украине «перекроют» Керченский пролив650
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»167
Недалекие: суровые русские и кислые американцы
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение