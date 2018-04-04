Луценко вступился за Бубенчика и раскритиковал подчиненных

Об этом он написал в Facebook.

«Считают неправильной квалификацию действий участника Революции Достоинства И. Бубенчика, которую определили сотрудники Департамента спецрасследований С. Горбатюка», — указал Луценко.

Он также заявил, что после совещания принял решение о смене группы прокуроров в отношении данного эпизода расследования событий на Майдане. Теперь ее возглавит заместитель Луценко Алла Стрижевская.

«В течение дня жду от нее окончательного объективного решения в отношении квалификаций действий Ивана Бубенчика 18-20 февраля во время событий на Площади Независимости, определения его статуса в производстве, а также меры пресечения, которую можно к нему применить», — резюмировал Луценко.

Вчера Бубенчика взяли под стражу на время определения ему меры пресечения. При этом сотрудник Департамента спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Алексей Донской заявил, что на Бубенчика не распространяется амнистия для майдановцев.

«Во-первых, об этом еще рано говорить. Во-вторых, там нет статьи 115 (УК), там только есть статья о покушении на правоохранителей, а в-третьих, этот закон является ничтожным, поскольку прописан так, что противоречит Уголовному процессуальному кодексу, в котором говорится о том, что любой закон, который не отвечает порядку, прописанному в УПК, не может быть применен», — отметил Донской.