Испытание Бубенчиком: что покажет суд над убийцей «беркутовцев»

В Киеве пытаются избрать меру пресечения львовянину Ивану Бубенчику. Два года назад он признался в том, что расстреливал правоохранителей на Майдане.

«Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, поэтому на двух командиров потребовались только два выстрела… Говорят, что я убил их в затылок, и это правда. Так вышло, что они стояли ко мне спиной. У меня не было возможности ждать, пока они развернутся», — заявлял тогда Бубенчик.

Теперь он не такой смелый. Отвечать на прямо поставленный вопрос журналистов об убийстве правоохранителей он отказывается, отделываясь лишь общими фразами.

«Защитник народа уничтожает врага. Народ кто-то должен защищать. Я делал все, чтобы они дернули оттуда, с Майдана… А чего боятся: палки или автомата?» — отмечает Бубенчик сейчас.

Задержание Бубенчика произошло на украино-польской границе. Долгое время львовянин игнорировал вызовы прокуратуры , отвечая на звонки нецензурной бранью. В итоге его объявили в розыск и при попытке выехать в Польшу арестовали на границе.

Новость о задержании стала «бомбой» для патриотического сообщества Украины . На суд над расстреливавшим правоохранителей львовянином прибыла и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, нардепы Семен Семенченко Владимир Парасюк , а также националисты, которые устроили стычки под судом.

Судья решил не спешить и заявил о перерыве в заседании на неопределенный срок. Однако замять дело вряд ли удастся. Слишком уж оно резонансное.

«Это неправильные прокуроры»

На следующий день после задержания Бубенчика за него вступился сам генеральный прокурор Украины Юрий Луценко

«Считаю неправильной квалификацию действий участника Революции Достоинства Ивана Бубенчика, которую определили сотрудники Департамента спецрасследований Сергей Горбатюк », — заявил он.

Более того, Луценко заявил, что после что после совещания принял решение о смене группы прокуроров в отношении данного эпизода расследования событий на Майдане. Теперь ее возглавит заместитель Луценко Алла Стрижевская.

«В течение дня жду от нее окончательного объективного решения в отношении квалификаций действий Ивана Бубенчика 18-20 февраля во время событий на Площади Независимости, определения его статуса в производстве, а также меры пресечения, которую можно к нему применить», — подчеркнул Луценко.

Такие действия Луценко были в том числе и реакцией на вчерашнее заявление сотрудника Департамента спецрасследования ГПУ Алексея Донского, который не только заявил, что на Бубенчика не распространяется амнистия для майдановцев за совершенные во время событий 2013-2014 года преступления, но и раскритиковал сам закон об этой амнистии.

«Этот закон является ничтожным, поскольку прописан так, что противоречит Уголовному процессуальному кодексу, в котором говорится о том, что любой закон, который не отвечает порядку, прописанному в УПК, не может быть применен», — подчеркнул Донской.

На эти слова прореагировал сам глава Верховной Рады Андрей Парубий

«Для меня неприемлемым является, когда представляющий в суде прокуратуру прокурор заявляет, что закон, одобренный украинским парламентом об амнистии, является ничтожным законом», — заявил он.

Парубий рассказал, что у него произошла личная встреча с Луценко, во время которой он обсудил ситуацию с задержанием Бубенчика и выступил в защиту своего земляка. Парубий также заявил, что Донской должен идти в адвокаты, если «не способен выполнять закон».

«В данной ситуации на Украине поставили под сомнение тождественность понятий «закон» и «право». У нас начинают говорить, что Бубенчик нарушил закон, но у него было право убивать. В данной ситуации прокуратура, которая должна стоять на страже закона, пытается идти на поводу толпы. Луценко смотрит не за тем, чтобы защищать закон, а чтобы нарастить рейтинг среди себе подобных — тех, которые выходили на Майдан», — поясняет изданию Ukraina.ru сложившуюся ситуацию политолог Константин Бондаренко

Однако в таком случае возникает вопрос: почему это дело возникло именно сейчас.

Суд в руку

Задержание Бубенчика, по версии прокуратуры, связано с тем, что он не являлся на допросы в прокуратуру.

Украинская журналистка Анастасия Станко, известная поддержкой Майдана и знакомая со многими националистами лично (к примеру, она была чуть ли ни единственной, кому покойный Александр Музычко известный как «Сашко Белый» дал интервью), дала еще более развернутое объяснение задержанию Бубенчика.

«При чем здесь месть вообще? Вот человек после нашего фильма стал свидетелем по делу, поскольку не совпадали его утверждения и материалы по делу. У него провели обыск, изъяли оружие. Далее провели все возможные экспертизы, на что ушло почти два года. Нашли дополнительные доказательства для задержания и переведения из свидетеля в подозреваемого», — пишет Станко в ответ журналисту из Луганска Евгению Спирину, который возмущается задержанием Бубенчика.

Бубенчик стал одним из героев фильма-расследования Hromadske.UA, на котором и работает Станко.

Есть и еще одна — расхожая — версия, отчего прокуратура взялась за Бубенчика именно сейчас. В данный момент в украинских судах идет еще одно резонансное дело: по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в госизмене. Его адвокаты выстроили довольно агрессивную линию защиты. Среди прочего они не устают напоминать, что если дело в отношении насилия правоохранителей к майдановцам ведется, а сами милиционеры находятся на скамье подсудимых, то аналогичного дела по тем, кто убивал их коллег, нет. Это, по мнению адвокатов, является красноречивым свидетельством двойных стандартов на Украине.

Однако эксперты указывают еще на одну причину задержания Бубенчика именно в эти дни.

«Я думаю, что сейчас будет очень много разных дел открываться и будет очень много разных громких сенсаций в первую очередь для того, чтобы отвлечь внимание населения от ситуации в стране в целом. Если бы Бубенчика хотели судить, это бы сделали два года», — говорит Константин Бондаренко.

Он также указывает на возможную причину появления на заседании и.о. министра здравоохранения Супрун.

«Знаю, что ее муж близок к тем кругам, к которым близок Парасюк и Семенченко — к довольно радикальным кругам», — отмечает он.

В итоге, на деле Бубенчика пропиарились все: и националисты, и генпрокурор, и руководство Верховной Рады. Пока все свидетельствует об одном: скорее всего человека, признававшегося в стрельбе по милиционерам и их убийстве, задерживать не будут. Слишком уж много у него влиятельных заступников, включая и начальство гособвинителей. А это значит, что наказания за убийства правоохранителей на Майдане на нынешней Украине ждать не стоит.