Конкурс стипендий на программу Professional MBA Marketing&Sales

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До 30 июня 2018 года WU Executive Academy проводит конкурс стипендий на программу Professional MBA Marketing&Sales, позволяющих в два раза сократить затраты на управленческое образование.

Десять лет назад бизнес-школа Венского университета экономики и бизнеса — WU Executive Academy представила специализированную программу Professional MBA Marketing&Sales, сочетающую разносторонние знания из сфер маркетинга и продаж. За это время концепция, взятая за ее основу, продемонстрировала свою инновационность и актуальность. На сегодняшний день уже никто не сомневается в том, что успех компании определяет оптимальное взаимодействие подразделений маркетинга и продаж, чувствующих как рынок, так и настроения потребителей. В чем уникальные особенности программы Professional MBA Marketing&Sales? Какие преимущества получают слушатели, обучаясь в WU Executive Academy? Об этом — в обзоре Sostav.ru.

Бизнес-образование международного уровня

Программы MBA в Вене — отличная возможность для состоявшихся профессионалов из России и других стран СНГ получить качественное европейское образование, открывающее перспективы для построения международной карьеры. WU Executive Academy, бизнес-школа самого крупного бизнес-университета Европы, имеет более 100 лет опыта и отличную репутацию. Специализированные программы WU Executive Academy созданы в интеграции с ведущими технологическими, консалтинговыми и образовательными организациями мира. Учебные курсы читают профессоры из Австрии и других стран, представляющие все многообразие международных рынков и управленческих практик. Благодаря этому слушатели получают разносторонние знания и масштабный взгляд на управленческие задачи. Программы WU Executive Academy имеют аккредитацию авторитетных международных организаций бизнес-образования: AMBA, EQUIS, AACSB. Аккредитацией такого уровня обладают всего 77 бизнес-школ мира.

Комплексный подход к обучению

Ведущие мировые бизнес-университеты предлагают огромное множество программ MBA со специализацией «маркетинг», но далеко не все из них в оптимальном соотношении включают в себя вопросы «продаж». Программа Professional MBA Marketing&Sales построена комплексно и дает понимание всех аспектов ведения и развития бизнеса, с акцентом на углубленном изучении двух этих сфер. На обучении слушатели знакомятся с широким спектром вопросов — от маркетинга и финансов до лидерства, управления персоналом, взаимодействия с ключевыми клиентами, ценообразования, логистики, дистрибуции, брендинга и онлайн-продвижения. Много внимания также уделяется общему менеджменту, вопросам выбора маркетинговых решений и оценке их финансовых последствий.

Декан WU Executive Academy, научный руководитель программы Professional MBA Marketing&Sales Барбара Штёттингер:

«Кроме таланта продавать профессионалы из этой области должны обладать широким спектром незаменимых hardskills, например, набором инструментов для решения задач стратегического управления продажами и ведения бухгалтерских счетов. Именно благодаря этим методологическим знаниям менеджеры по продажам могут донести ценность и полезность продуктов и услуг таким образом, чтобы создать ситуацию «win-win» для своего бизнеса и клиентов в условиях рыночной турбулентности».

Аудитория программы

Professional MBA Marketing&Sales подойдет как топ-менеджерам сферы маркетинга и/или продаж, для которых MBA — это следующий шаг в получении более глубоких и серьезных знаний, так и руководителям с успешной карьерой из смежных отраслей, например HR, которые видят развитие будущей карьеры в маркетинге и продажах и нуждаются в знании отрасли. Программа также может быть интересна предпринимателям, которым нужно поставить маркетинг и продажи в собственной компании на качественно новый уровень. «То, что достигается в аудитории в результате взаимодействия между профессорами, преподавателями и специалистами из области маркетинга и продаж, поистине невероятно — каждый может извлечь из этого максимальную выгоду и развить всеобъемлющее понимание соответствующей сферы», — добавляет проф. Барбара Штёттингер.

Теория без отрыва от практики

Обучение проходит в удобном для занятых людей формате «part-time» и длится 18 месяцев. Модульный принцип обеспечивает эффективную передачу знаний и позволяет слушателям, не отрываясь от работы, продолжать заниматься своей профессиональной деятельностью — участники программы прилетают в Вену в среднем один раз в месяц на несколько дней. Кампус бизнес-школы расположен в равном удалении и от аэропорта, и от центра города, что важно при планировании поездок. Такой подход не только экономит время, но и позволяет сочетать теорию с практикой. Новые знания конвертируются в рабочие решения, а личные бизнес-кейсы — в вопросы профессорам. Обучение проходит на английском языке.

Возможность влиять на учебный план

Специфика программы Professional MBA Marketing&Sales позволяет гибко реагировать на актуальные тенденции и внедрять инновационные темы в действующие модули. Во время обучения большое внимание уделяется формату так называемых «лабораторных дней» (Lab-Days). С помощью лаборатории маркетинга и продаж (Marketing&SalesLab) у учащихся появляется возможность самим определять содержание программы. Таким образом, программа учитывает потребности и предпочтения конкретной учебной группы. В последние годы образовательный план был дополнен такими темами, как прогнозирование трендов, глобальные кризисные коммуникации и нейромаркетинг. Возможность выбирать темы и предметы является особым источником мотивации для учащихся, позволяет им расширять кругозор и по максимуму извлекать выгоду из данной программы.

Зарубежные стажировки

Сеть партнерских связей WU Executive Academy охватывает несколько континентов. Программа MBA Marketing&Sales предусматривает зарубежную стажировку в США . Она позволит слушателем познакомиться с работой компаний, пообщаться с экспертами, услышать лекции профессоров партнерских университетов не только в Австрии, но и за рубежом, а также расширить собственную сеть нетворкинга.

Стипендия от WU Executive Academy

До 30 июня 2018 года будущие слушатели смогут принять участие в конкурсе стипендий на программу Professional MBA Marketing&Sales. Стипендии, выделяемые бизнес-школой, позволят снизить затраты на обучение на данной программе с € 33 тыс. до € 16,5 тыс. Старт нового потока обучения запланирован на октябрь 2018 года.

WU ExecutiveAcademy предоставляет стипендии кандидатам из России и других стран СНГ, Прибалтики, Украины Грузии . Обязательные требования — оконченное высшее образование не ниже степени бакалавра, наличие не менее 3-х лет соответствующего опыта работы и свободное владение английским языком. При рассмотрении заявок представители WU ExecutiveAcademy будут оценивать карьерный путь соискателей и их видение собственного профессионального развития, мотивацию к обучению, а также личные и профессиональные качества абитуриентов. Финалисты конкурса стипендий будут приглашены на персональное интервью с представителями бизнес-школы в Вену.

Анастасия Юшкова , выпускница программы Professional MBA Marketing&Sales 2016 года, основатель компании ANCHOR-VR об обучении в WU ExecutiveAcademy:

«Как человек из медиа, я не стремилась в корпоративный мир, для меня было важнее расширить свои горизонты. Программа в WU для меня в этом смысле подошла идеально: стоимость ее была вполне адекватной, возможность получить стипендию стала приятным бонусом. Я ставила перед собой задачу выйти за пределы своего профессионального окружения и за пределы мира медиа, в котором на момент начала обучения в Вене я проработала 19 лет, и эта задача была выполнена».

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